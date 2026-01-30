Με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα Χανιά, το πολυαναμενόμενο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη.

Στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, ο υπουργός Χρίστος Δήμας υπέγραψε το απόγευμα της Παρασκευής το πρακτικό που ενεργοποιεί την παραχώρηση για το κρίσιμο τμήμα από τα Χανιά έως το Ηράκλειο.

Ένας άξονας με 23 τούνελ και 85 γέφυρες

Η σημασία του νέου αυτοκινητοδρόμου για το νησί αναδείχθηκε κατά την τελετή, με την κυβέρνηση να εστιάζει στις τεχνικές προκλήσεις ενός τόσο σύνθετου εγχειρήματος. Όπως υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης:



«Ένα έργο πολλών δεκαετιών γίνεται πια πράξη. Και δεν είναι ένα τυχαίο έργο. Λέμε ο Βόρειος Οδικός Άξονας και νομίζουμε ότι είναι κάτι εύκολο ενδεχομένως και σίγουρα οφειλόμενο στην Κρήτη. Εύκολο δεν είναι, οφειλόμενο ήταν αλλά είναι πολύ δύσκολο έργο. 23 τουνέλ και 85 γέφυρες περιλαμβάνει αυτό το έργο».

Με την υπογραφή του Χρίστου Δήμα το απόγευμα της Παρασκευής, “κλείδωσε” και επίσημα η εκκίνηση της παραχώρησης για το νευραλγικό κομμάτι που συνδέει τα Χανιά με το Ηράκλειο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την κάλυψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που εκκρεμούσαν από τον Μάιο του 2025, όταν και είχε υπογραφεί η αρχική σύμβαση. Πλέον, ο δρόμος ανοίγει για την πλήρη ανάπτυξη των εργοταξίων σε όλο το μήκος του άξονα εντός του 2026.

Το έργο, με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 1,75 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αφορά σύμβαση παραχώρησης διάρκειας 35 ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η δημόσια συμβολή ανέρχεται στα 693 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή του παραχωρησιούχου διαμορφώνεται στα 243,5 εκατομμύρια ευρώ μετά την άσκηση των σχετικών προαιρέσεων.

Μάλιστα, η ενεργοποίηση του τμήματος Χανιά – Κίσσαμος, μήκους 30 χιλιομέτρων, προχώρησε επτά μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Πριν την υπογραφή, η ηγεσία του υπουργείου επισκέφθηκε εργοτάξια στο Ρέθυμνο και στον Βαμβακόπουλο Χανίων για να επιθεωρήσει την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Με την επίσημη εκκίνηση των εργασιών σε Χανιά και Ρέθυμνο, ο ΒΟΑΚ παύει να αποτελεί μια μακρόχρονη υπόσχεση και μετατρέπεται σε ένα εργοτάξιο που θα αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια της Κρήτης.