Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε ως εξαιρετική τη συνάντηση ο υπουργός.

Επίσης, ανέφερε ότι αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, ήταν η εξέταση των εργασιακών προτεραιοτήτων του Eurogroup κατά την επόμενη περίοδο, καθώς επικεντρωνόμαστε να καταστήσουμε την ευρωζώνη ισχυρότερη και περισσότερο ανθεκτική.