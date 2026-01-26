Στον απόηχο της τραγωδίας με πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει για ακόμα μία φορά ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει ρευστό, «με γεωπολιτικές μετατοπίσεις, με οικονομικές απειλές, με προκλήσεις ασφάλειας, που συχνά τέμνονται μεταξύ τους, και με γεγονότα τα οποία προκαλούν μία συνολική αβεβαιότητα εντός και εκτός των κρατών».

Για τον λόγο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό για μία χώρα να μπορεί να «διαβάζει» εγκαίρως τις εξελίξεις, με σταθερό γνώμονα πάντα το εθνικό της συμφέρον.

Δύο φράσεις χαρακτήρισαν τις αναφορές του στα παραπάνω: Πρώτον, ότι «σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας, αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας».

Και δεύτερον ότι «σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο «πλέει» σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα».

Στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός, έφερε στο προσκήνιο και πάλι ένα θέμα το οποίο ήταν μεν εκτός ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως σημείωσε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα δημοκρατίας και εκσυγχρονισμού.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, και στις επόμενες εθνικές εκλογές, του 2027 δεν θεωρείται τυχαία.

Κι αυτό, γιατί πρόκειται για μια θεσμική μεταρρύθμιση της σημερινής κυβέρνησης από την οποία έλειπε μια ψηφίδα η οποία θα επιχειρηθεί να τοποθετηθεί το επόμενο διάστημα και αυτή περιέγραψε ο Πρωθυπουργός.

Μετά λοιπόν την εμπειρία των ευρωεκλογών πλέον οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος θα μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους.

Αυτό που προτείνεται είναι η δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν.

Η κατανομή των τριών εδρών στην εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού θα γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως στις υπόλοιπες τριεδρικές περιφέρειες (Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία, Βοιωτία).

Έτσι, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019 ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.

Πλέον, θα υπάρχει σταυροδοσία και εσωτερικός ανταγωνισμός, προφανώς, μεταξύ των μεγάλων γεωγραφικών περιφερειών, οι οποίες θα διεκδικήσουν να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή, με υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί αμιγώς από αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό.

Με απλά λόγια το νομοσχέδιο εισάγει τις εξής μεταρρυθμίσεις:

Επιστολική ψήφος για τους εκτός επικράτειας εκλογείς

Εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει άμεσα η διαβούλευση με τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα σημείωσε ότι θεωρεί αυτονόητο ότι θα βρεθούν οι 200 βουλευτές που επιτάσσει το Σύνταγμα προκειμένου να ψηφιστεί η σχετική διάταξη.

Για ακόμα μία φορά από τα βασικά θέματα συζήτησης στο Υπουργικό ήταν και η αναμέτρηση της κυβέρνησης με το «βαθύ» κράτος, με τη γραφειοκρατία, με τις παθογένειες του παρελθόντος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξαναφέρνει στο τραπέζι την έννοια του πολυδιάστατου εκσυγχρονισμού ο οποίος αποτέλεσε και σημείο αναφοράς της δεύτερης τετραετίας της ΝΔ, μια μάχη όπως είπε «με τα προβλήματα και με τον δικό μας κακό εαυτό».

Σε αυτό το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για το 2026 ο Πρωθυπουργός ζήτησε για ακόμα μία φορά από τα μέλη της κυβέρνησής του να αναφέρονται στις μειώσεις φόρων που θα γίνουν ορατές στο τέλος του μήνα στη μισθοδοσία των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και οδηγούν σε αύξηση πραγματικών μισθών για πάρα πολλούς πολίτες.

«Θέλω», είπε, «τη στήριξή σας και στον δημόσιό σας λόγο σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό «ανάχωμα» απέναντι στην ακρίβεια, ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει όλες τις χώρες».