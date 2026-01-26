Στην τραγωδία από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Κατά τα λοιπά στην εισήγησή του ανέφερε: «Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Κρίσιμη είναι η ενδυνάμωση της πατρίδας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία. Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».