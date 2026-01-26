Αλλαγή σελίδας για την κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δείχνει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι αποτελεί μονόδρομο και αποτυπώνεται στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, ο οποίος περιλαμβάνει 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε σημαντικά πεδία της πολιτικής, από την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών μέχρι τη δημόσια υγεία και παιδεία και κυρίως τη σύγκρουση με χρόνιες παθογένειες στο δημόσιο, όπως οι πολεοδομίες.

Λέξη-κλειδί για την κυβέρνηση η λογοδοσία, καλώντας τους πολίτες σε βάθος χρόνου να κρίνουν και να συγκρίνουν, αφενός εάν οι προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ τηρήθηκαν και αφετέρου κατά πόσο έχει βελτιωθεί η καθημερινότητά τους σε σύγκριση με το παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό συνεδριάζει σήμερα στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό με πλούσια ατζέντα, που περιλαμβάνει νομοσχέδια-ορόσημα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι πολίτες με το Δημόσιο, αλλά και παρεμβάσεις για μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της κυβέρνησης, το δημογραφικό.

Ποια θέματα θα βρεθούν στο «τραπέζι» του υπουργικού συμβουλίου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα αναλύσει τις ρυθμίσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει την κατάργηση σειράς πιστοποιητικών με αντικατάστασή τους από υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών και την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών για την επιτάχυνση διαδικασιών του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, θα παρουσιάσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, που αποτελούν τους κεντρικούς χρηματοδοτικούς πυλώνες της ΕΕ (μέρος πακέτου 8+ δισ. ευρώ έως το 2032) για την πράσινη μετάβαση στην Ελλάδα. Εστιάζουν στην ενεργειακή αναβάθμιση, την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων, λειτουργώντας συμπληρωματικά με το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και Βιβή Χαραλαμπογιάννη, θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο. Οι αλλαγές αυτές, που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, στοχεύουν στην κάλυψη χιλιάδων θέσεων ευθύνης (έως και 25.000) με πιο αντικειμενικά κριτήρια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου. Πρόκειται για μια εμβληματική μεταρρύθμιση, καθώς έχει στόχο την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες, υψηλής αξίας θεραπείες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας. Το Ταμείο, με χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως από το τρέχον έτος.

Νομοσχέδια θα παρουσιάσουν και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρώτο θα αφορά τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και το δεύτερο τη σύσταση της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων.