«Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η σύμπλευση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προσπάθεια της ΝΔ για τη διάχυση ευθυνών σε σχέση με το αμιγώς «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες «Με πρακτικές που μόνο στόχο έχουν να γίνουν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπέλυε επί περίπου 40 λεπτά, με την ανοχή του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, αβάσιμες κατηγορίες και άθλια υπονοούμενα κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη, προσπαθώντας να θολώσει τις ξεκάθαρες απαντήσεις του για τα πεπραγμένα στη δική του θητεία».

Όπως σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «τα διαρκή λογικά άλματα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που στόχο είχαν να αμαυρώσουν την εικόνα του Στ. Αραχωβίτη, υπηρετούν το ανεδαφικό και ατεκμηρίωτο «αφήγημα» της ΝΔ περί «διαχρονικών παθογενειών» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το αντιπολιτικό μύθευμα ότι «όλοι ίδιοι είναι» και όλες οι κυβερνήσεις είναι, εν τέλει, συνυπεύθυνες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τον Στ. Αραχωβίτη περίπου ως… υπερασπιστή του Βορίδη, ενώ ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε με στοιχεία, στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης, τη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος επί υπουργίας Βορίδη. Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «ανακάλυψε» συναντήσεις του Στ. Αραχωβίτη με τον «Χασάπη», ενώ η αλήθεια είναι ότι ο τότε υπουργός (7 χρόνια πριν να γίνει γνωστή η εμπλοκή Στρατάκη στις επισυνδέσεις) είχε θεσμικές συναντήσεις, ως όφειλε, με τη GAIA Επιχειρείν Α.Ε.».

Τονίζουν, ωστόσο, ότι «η επιχείρηση συκοφάντησης του Στ. Αραχωβίτη έπεσε στο κενό. Η λάσπη, τα ψέματα και οι τραμπουκισμοί δεν αγγίζουν όσους προσπάθησαν με διαφάνεια να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί θεσμό δημοκρατικού ελέγχου και διαφάνειας και όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να λειτουργούν με σεβασμό στον κανονισμό, στους θεσμούς και στους πολίτες που αναμένουν υπεύθυνη και σοβαρή διερεύνηση των υποθέσεων που εξετάζονται. Η αποπροσανατολιστική στοχοποίηση πολιτικών προσώπων με επιθετικό, προσωπικό και εμπαθή τρόπο υπονομεύει την ουσία και τον χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας».

«Δεν είμαστε ίδιοι με τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», κα Κωνσταντοπούλου!» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.