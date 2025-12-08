Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και όσα είπαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω», είπε για τους δυο πρώην πρωθυπουργούς και πρόσθεσε: «Για τους αγρότες τα είπε ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από την πρακτική όλα τα κιλά όλα τα λεφτά να δώσει περισσότερα χρήματα με μια καθυστέρηση που οφείλεται σε μια διαδικασία δίνοντάς τα όμως σε αυτούς που τα δικαιούνται. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι θα λαμβάνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται. Θέλουμε διάλογο, αλλά με ανοικτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση και ξεκάθαρα αιτήματα»,ενώ απηύθυνε έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.

Για το ενδεχόμενο επιβολής ενός νέου «μικρού ΕΝΦΙΑ»:

«Σε καμία περίπτωση. Είναι ένα τέλος που συγχωνεύει δυο υπάρχοντα τέλη σε ένα. Δεν υπάρχει νέος ΕΝΦΙΑ, το διαψεύδω κατηγορηματικά. ΕΝΦΙΑ αύξαναν άλλοι πρωθυπουργοί που δήθεν θα τον καταργούσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο».

Για τα δημοσιεύματα ότι η Ελλάδα σύρεται σε διάλογο με την Τουρκία στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Αυτοί είναι οι γνωστοί άγνωστοι που διακινούν ψέματα περί εξωτερικής πολιτικής. Αφού δεν τους βγήκε το αφήγημα για την Τουρκία και το SAFE και ότι τα πήρε όλα ο Ερντογάν στις ΗΠΑ, τώρα λένε ότι θα συρθεί σε διάλογο η Ελλάδα. Ένα είναι το θέμα προς διευθέτηση ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Ας ψάξουν να βρουν αλλού δράκους. Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση».

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε και για το θέμα της Δημοκρατίας του Τύπου στην Ελλάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Απευθύνω έκκληση στους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα και τους ρεπόρτερ με σύνορα που επηρεάζονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα είναι ότι η Ελλάδα έχει ζήτημα με την ελευθερία του Τύπου και ότι η «κακή» κυβέρνηση Μητσοτάκη τους επιτίθεται και τους φιμώνει. Αξίζει τον κόπο να κάνετε μια ανασκόπηση ποιοι ήταν οι θύτες στις τελευταίες 5-10 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων. Τελευταίο περιστατικό ήταν αυτό. Παραιτήθηκε διευθυντής γιατί δεν άρεσε στο κόμμα το πρωτοσέλιδο. Προηγήθηκε: Επίθεση του κ. Νεφελούδη στον Ζαχαρό, επίθεση συνδικαλιστών στον κ. Ρηγόπουλο στην Πάτρα. Προγραφές δημοσιογράφων από τον κ. Πολάκη. Επίθεση του κ. Παπαδημούλη στον Μάνο Βουλαρίνο. Επίθεση της κας Ακρίτα σε δημοσιογράφο, της κα Κωνσταντοπούλου σε παρουσιαστές σε 3 κανάλια. Η κα Αποστολάκη είπε ότι δεν της άρεσε μια απάντηση. Ψάξτε να βρείτε αν υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά από αυτή την «κακιά κυβέρνηση» Μητσοτάκη. Ας τα ακούσουν οι ΜΚΟ και να μην πιστεύουν “φιδέμπορους”».

Αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.