Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το μεσημέρι της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η δόνηση ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ. Αργότερα, αφού αναθεωρήθηκε η καταγραφή, αναφέρεται πως ο σεισμός είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αττάλειας.

Σημειώνεται πως, τις τελευταίες ώρες, καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, πρόκειται για την έβδομη αισθητή δόνηση στη δυτική Τουρκία μέσα σε 20 ώρες.

Παράλληλα, τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο καθηγητής γεωολογίας Οσμάν Μπεκτάς είχε προειδοποιήσει ήδη από χθες ότι στην περιοχή αυτή αναμένεται να καταγραφούν σεισμικές δονήσεις και, μάλιστα, πως οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για σεισμούς που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 6,4 Ρίχτερ.