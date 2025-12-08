Για τη σημαντική ανταπόκριση που είχε η 5η δράση του προγράμματος Rebrain Greece του υπουργείου Εργασίας, στη Νέα Υόρκη μίλησε το πρωί της Δευτέρας 8/12 υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Όπως χαρακτηριστικά τόνισε 1.527 Έλληνες ταξίδεψαν από κάθε γωνιά των ΗΠΑ και του Καναδά προκειμένου να συμμετάσχουν στη δράση.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από την ελληνική ομογένεια. Όπως δήλωσε η υπουργός στο ERTnews: «1.527 Έλληνες πολίτες από Ηνωμένες Πολιτείες και από Καναδά ταξίδεψαν από την Αλάσκα μέχρι τη Φλόριντα, από την Καλιφόρνια μέχρι το Τέξας, για να συνομιλήσουν με 35 πολύ σημαντικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι προσφέρουν πάνω από 500 θέσεις εργασίας».

Σύμφωνα με την ίδια, το ενδιαφέρον ήταν τέτοιο ώστε μόνο μία εταιρεία πραγματοποίησε 420 συνεντεύξεις σε μία ημέρα, ενώ «ξεκίνησαν και οι πρώτες προσλήψεις από τη σημερινή ημέρα».

Η υπουργός τόνισε ότι ο σκοπός της δράσης είναι αφενός η ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για την εικόνα της σημερινής Ελλάδας και αφετέρου η ανάδειξη των επαγγελματικών ευκαιριών στη χώρα.

«Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους όταν έφυγαν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στους κλάδους που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται: πληροφορική και τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρικά και υγειονομικά επαγγέλματα, βιομηχανία και φαρμακοβιομηχανία Τι ρωτούν οι Έλληνες του εξωτερικού Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με την υπουργό. Όπως σημείωσε: «Ρωτήσανε για ζητήματα ακρίβειας, φορολογικών ελαφρύνσεων, για τους κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Πολύ μεγάλο φάσμα ερωτήσεων και ηλικιών – από 20χρονους φοιτητές μέχρι συμπατριώτες μας 70 ετών».

Η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι η επιστροφή στην Ελλάδα γίνεται σταδιακά πιο ελκυστική, παρά τις διαφορές στους μισθούς: «Τον ονομαστικό μισθό δύσκολα μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί τη Νέα Υόρκη. Όμως οι εταιρείες προσφέρουν ελκυστικά πακέτα, υπάρχει μείωση φόρου εισοδήματος κατά 50% για όσους επιστρέφουν και το κόστος ζωής στην Ελλάδα δεν συγκρίνεται με της Αμερικής».

Υπενθύμισε επίσης ότι 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Η εκδήλωση στη Νέα Υόρκη ήταν η 5η του προγράμματος, μετά το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ και τη Στουτγκάρδη. «Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες εντός της Ευρώπης για την ώρα», δήλωσε η υπουργός.

Κλείνοντας, η υπουργός υπογράμμισε: «Υπάρχει ξεκάθαρα μια τάση επιστροφής, την οποία θέλουμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε τους συμπατριώτες μας στην απόφασή τους να επιστρέψουν στην πατρίδα».