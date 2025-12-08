Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη η 5η εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ReBrain Greece, με στόχο την ανάδειξη των νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και την ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της φετινής εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι «είναι η 5η εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας “ReBrain Greece”, αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, στην προσπάθεια ακριβώς να αναδείξουμε αφενός ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που άφησαν πίσω τους όλοι αυτοί οι συμπατριώτες μας όταν έφυγαν από την Ελλάδα και δεύτερον να αναδειχθούν σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες».

Όπως τόνισε η υπουργός, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση ReBrain Greece που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις και τις δυσκολίες της διοργάνωσης στο εξωτερικό.

«Έχουμε 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους και πολλές εταιρείες από πίσω και έχουμε πάνω από 1.300 εγγραφές ήδη συμπατριωτών μας από κάθε γωνιά της Αμερικής και του Καναδά», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη δυναμική ανταπόκριση της ελληνικής διασποράς.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η συμμετοχή προέρχεται «από την Αλάσκα μέχρι το Τέξας, από την Καλιφόρνια μέχρι τη Φλόριντα», γεγονός που, όπως υπογράμμισε, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού για τις προοπτικές επιστροφής και επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα.

«Είμαστε εδώ μαζί με όλες τις εταιρείες για να αναδείξουμε σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες και προκειμένου ακριβώς να δώσουμε την ευκαιρία στους πατριώτες μας να σκεφτούν την επιστροφή στην πατρίδα», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εύρος των κλάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι «έχουμε εταιρείες από την ενέργεια μέχρι την αμυντική βιομηχανία. Κατασκευές, τράπεζες, μέσα ενημέρωσης, όλος ο υγειονομικός κλάδος», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.