Χάος επικράτησε αργά το απόγευμα της Κυριακής 7/12 στο Ίλιον όπου δύο οικογένειες Ρομά έβγαλαν τα όπλα και ξεκίνησαν τους πυροβολισμούς. Η συμπλοκή σημειώθηκε μετά την καταγγελία νύφης πως ο πεθερός της προσπάθησε να τη βιάσει.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΣΚΑΪ όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη της μιας οικογένειας μπήκε να κάνει μπάνιο και υποστήριξε ότι ο πεθερός της, ο πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει.

Ο διαπληκτισμός οδήγησε σε πυροβολισμούς

Η 17χρονη κοπέλα ειδοποίησε άμεσα την οικογένειά της, με αποτέλεσμα να φτάσουν στον καταυλισμό. Αρχικά, έγινε λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια, έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Στο σημείο άμεσα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, προχωρώντας σε 7 συλλήψεις, με τις κατηγορίες σε βάρος τους να είναι βαρύτατες: απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία.