Το χιόνι και οι πολικές θερμοκρασίες υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό, που μετρά αντίστροφα για το κρίσιμο αυριανό παιχνίδι (17.30) με την Καϊράτ Αλμάτι, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Το ψύχος έχει κάνει την εμφάνισή του και η θερμοκρασία την ώρα του αγώνα θα είναι αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Ωστόσο, το Αstana Arena αποτελεί εγγύηση για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα μακριά από… πάγο. Ποιο είμαι όμως το στολίδι του Καζακστάν που θα φιλοξενήσει τους Πειραιώτες;

Το υπερσύγχρονο Astana Arena, το οποίο κόστισε σχεδόν 170 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί ένα ακόμη εντυπωσιακό «κόσμημα» στη μνημειώδη πρωτεύουσα του Καζακστάν. Παρά την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του και τον φουτουριστικό σχεδιασμό που εντάσσεται στο μεγαλεπήβολο πολεοδομικό όραμα του πρώην προέδρου της χώρας και του συλλόγου, Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, το γήπεδο παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα: στις εγχώριες διοργανώσεις παραμένει σχεδόν άδειο.

Το στάδιο, που διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα, χωρητικότητα 33.000 θεατών και αναδιπλούμενη οροφή για να αντιμετωπίζονται οι ακραίες θερμοκρασίες της πόλης, χρησιμοποιείται από την Αστάνα και την εθνική ομάδα. Παρότι πρόκειται για εγκατάσταση τεσσάρων αστέρων, στους αγώνες πρωταθλήματος σπάνια συγκεντρώνονται πάνω από 3.000 θεατές. Η εικόνα άδειων καθισμάτων προκαλεί ανησυχία στους αθλητικούς παράγοντες, που προσπαθούν να αναδείξουν το ποδόσφαιρο σε άθλημα δημοφιλές όσο το χόκεϊ, η πυγμαχία ή η πάλη.

Μάλιστα, έρευνα της εφημερίδας της χώρας Sports, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 10.000 φίλαθλοι, έδειξε ότι το 52% ζητά υψηλότερη ποιότητα ποδοσφαιριστών για να αυξηθεί η προσέλευση.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, το Astana Arena θεωρείται τεχνολογικό επίτευγμα. Χτισμένο σε οικόπεδο 232.485 τ.μ. με προηγμένα συστήματα λειτουργίας, έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως το βραβείο RIBA το 2011. Τα εγκαίνιά του το 2009 έγιναν παρουσία του προέδρου Ναζαρμπάγεφ και διεθνών αστέρων, ενώ έχει φιλοξενήσει μεγάλες εκδηλώσεις όπως το τουρνουά «Legends of World Football» στο πλαίσιο του EXPO 2017.

Το μεγαλεπήβολο αυτό γήπεδο έχει όλα όσα απαιτούνται για να αποτελεί σημείο αναφοράς. Το μόνο που λείπει είναι ο κόσμος να το στηρίξει με την παρουσία του και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Η «ερυθρόλευκη» καλημέρα από την Αστάνα

Σε άκρως χειμερινό τοπίο ξύπνησε ο Ολυμπιακός στην Αστάνα, με τους «ερυθρόλευκους» να δημοσιεύουν στα social media τη χαρακτηριστική φωτογραφία με το μήνυμα: «Καλημέρα από Αστάνα!».

Η ομάδα του Ολυμπιακού προετοιμάζεται για μία από τις πλέον απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν, σε ένα ταξίδι με μεγάλες δυσκολίες και ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Το ματς είναι κομβικό για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας και θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τρίτης, στις 17:30.