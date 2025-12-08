Η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Τσαρλς Ντίκενς, η αγαπημένη ιστορία όλων των εποχών, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, συστήνοντάς μας τον πιο διάσημο τσιγκούνη της παγκόσμιας λογοτεχνίας, Εμπενίζερ Σκρουτζ, μεταφέρεται στην ελληνική εκδοχή, προκαλώντας και πάλι συγκίνηση.

Τα «Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Λώρη Λοϊζίδη με τον ίδιο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Κανάκη είναι μια έντιμη διασκευή, που μας ταξιδεύει στα γραφικά, πετρόχτιστα χωριά της Ηπείρου και σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Η αλήθεια είναι πως στον ελληνικό κινηματογράφο οι ταινίες με θέμα τα Χριστούγεννα είναι μετρημένες – το «Τανγκό των Χριστουγέννων» είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια – οπότε έχει ενδιαφέρον η προσπάθεια των Λοϊζίδη – Κανάκη.

Η υπόθεση

Η ταινία ακολουθεί την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Είδαμε τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και αυτά είναι τα 5 πράγματα που ξεχωρίσαμε

Ο Λώρης Λοϊζίδης: Εκτός από το σενάριο και την καλλιτεχνική επιμέλεια, έχει αναλάβει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ως Λυκούργος, είναι εξαιρετικός και αγνώριστος. Η μεταμόρφωσή του είναι εντυπωσιακή, άκρως επαγγελματική, ενώ και ο ίδιος υποκριτικά αποδίδει τον χαρακτήρα με μια εσωτερική ευαισθησία, χωρίς υπερβολές στο παίξιμο.

Ο Ορέστης Χαλκιάς: Ένας από τους ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, που ξέρει και τραγουδά καλά. Εδώ, ενσαρκώνει ένα από τα τρία πνεύματα (και συγκεκριμένα, εκείνο του παρόντος) και είναι εξαιρετικός και με χιούμορ, που είναι ακόμη ένα στοιχείο που ξεχωρίζει την ταινία.

Ο Γιάννης Μπέζος: Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Υποδύεται τον συνέταιρο του Λυκούργου, Σοφιανό Καραμάνο, ο οποίος έχει πεθάνει. Η μεταθανάτια παρουσία του είναι επιβλητική, προσκαλώντας τον Λυκούργο σε μια παρτίδα τάβλι. Μια πολύ ωραία σκηνή, με αρκετά κωμικά στοιχεία που ο Γιάννης Μπέζος ξέρει καλύτερα απ’ όλους πώς να τα αναδεικνύει.

Η οικογένεια του Δαμιανού: Η πιο συγκινητική ιστορία της ταινίας που φέρνει δάκρυα στα μάτια των θεατών. Ο μικρός Θωμάς είναι ένα άρρωστο παιδί και ταυτόχρονα η σπαρακτική κι ελπιδοφόρα ψυχή της ιστορίας κι εκείνος που «λιώνει» τον πάγο στην καρδιά του Λυκούργου.

Η σκηνοθεσία και η όλη ατμόσφαιρα: Δεν γίνεται να μην αποδώσουμε στον Χρήστο Κανάκη τα εύσημα για τη σκηνοθεσία. Εξαιρετική. Όπως και η όλη ατμόσφαιρα. Τα εξωτερικά γυρίσματα στα πέτρινα χωριά της Ηπείρου σε συνδυασμό με το χειμωνιάτικο σκηνικό, σε μεταφέρουν σε μία πραγματικά χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα περασμένων δεκαετιών. Όπως και τα κοστούμια, το μακιγιάζ και τα σκηνικά. Έχουν δώσει βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια και για να καταλάβετε, ακόμη και τα δόντια κάποιων ηρώων είναι χαλασμένα και μαύρα, όπως πολλών ανθρώπων φτωχών και ταλαιπωρημένων εκείνη την εποχή.

Αξίζει να τη δείτε;

Ναι, εννοείται. Είναι μια έντιμη προσπάθεια, συγκινεί και επειδή έρχονται και τα Χριστούγεννα, είναι η ιδανική επιλογή για μια έξοδο στο σινεμά για να μπείτε στο κλίμα.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο: Λώρης Λοϊζίδης

Μουσική: Μικές Μπιλής

Πρωταγωνιστούν: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής

Ελλάδα, 2025

Διανομή: Feelgood