Στην πολύκροτη υπόθεση του revenge porn για την οποία κατηγορούνται δύο άνδρες σε βαθμό κακουργήματος, αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη που τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η influencer μιλώντας στον Σκάι για το περιβόητο βίντεο που γυρίστηκε το 2017 στη Χαλκιδική χωρίς τη συγκατάθεσή της και στη συνέχεια διακινήθηκε πανελλαδικά, τόνισε ότι είναι «ένα συμβάν το οποίο με πληγώνει πραγματικά βαθιά, μία υπόθεση που καθόλου δεν θέλω να αναμοχλεύω αλλά πραγματικά αναγκάζομαι, γιατί νιώθω ότι οι ισχυρισμοί που έχω ακούσει από την άλλη πλευρά, από τους δικηγόρους δηλαδή των ανθρώπων που χωρίς την άδειά μου και παρά τη θέλησή μου με έβγαλαν βίντεο και έπειτα το διένειμαν σε όλη την Ελλάδα, έχουν κάνει τους εξής πολύ προκλητικούς ισχυρισμούς:

Ότι κατά τη διάρκεια του βίντεο, όταν ο ίδιος γυρνάει το κεφάλι και κοιτάει το φλας που πέφτει πάνω του από απόσταση πολύ κοντινή -λιγότερο από δύο μέτρα- και χαμογελάει, και κάνει γκριμάτσες και κάθε είδους χειρονομίες προς τον συνεργό του και κολλητό του ο οποίος τραβάει εν αγνοία μου το βίντεο, ενώ βρίσκομαι σε κατάσταση ανεξήγητης μέθης και δεν καταλαβαίνω τίποτα -μάλιστα οι φωτογραφίες που έχουν βγει από το ίδιο βράδυ και το ίδιο συμβάν με δείχνουν λιπόθυμη στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου- αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο. Ότι είδε απλώς ένα φως, μάλλον από τον θεό, από ένα παράλληλο σύμπαν, και γύρισε το πρόσωπό του και χαμογέλασε πάνω στην απόλαυση της πράξης. Ο τύπος κοιτάει την κάμερα, έχει οπτική επαφή με τον συνεργό του που είναι πίσω από την κάμερα χωρίς καμία αμφιβολία».

«Η γυναίκα είναι η μοναδική που στιγματίζεται»

Στη συνέχεια η instagramer αφού τονίζει ότι απλώς θα μπορούσαν να της ζητήσουν μία συγγνώμη για τον διασυρμό της, αναφέρει το δεύτερο επιχείρημα των κατηγορουμένων, «ότι, “γιατί να δείξουμε αυτό το βίντεο εμείς στο πανελλήνιο αφού φαίνεται το πρόσωπο του δράστη”. Γιατί ο σκοπός του βίντεο εξαρχής ήταν να φανεί το πρόσωπό μου, να φανεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε σε ερωτική επαφή μαζί μου, να φανεί ο τρόπος με τον οποίο με ξεφτίλισε, έχοντας στόχο να με κοροϊδέψει στους ανθρώπους στους οποίους διακίνησε το βίντεο, να δείξει το πρόσωπό του και εμένα ως γυναίκα-τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά, η γυναίκα είναι η μοναδική που στιγματίζεται. Είναι η μοναδική που χαρακτηρίζεται ως πόρνη και αυτό ακριβώς βίωσα εγώ. Τον διασυρμό μου. Κανείς δεν βγήκε να χαρακτηρίσει κάπως τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όλοι οι χαρακτηρισμοί, “βίζιτα”, “πεταμένη”, “μεθυσμένη”, «πουτ…α», αφορούν εμένα. Αντιθέτως στον άνδρα, δίνουν και τα ρέστα, “μπράβο για την γκόμενα που πήγες”»

Και η Ιωάννα Τούνη καταλήγει: «αυτός ο αγώνας είναι για κάθε γυναίκα που βρίσκεται στη θέση μου. Για τις αισχρολογίες και τον διασυρμό. Γιατί, αν εγώ που δόξα τω θεώ έχω τους οικονομικούς πόρους να προσλάβω έναν καλό δικηγόρο να με εκπροσωπήσει και να αναδείξει την πραγματικότητα, μία γυναίκα που δεν τα έχει όλα αυτά, τι θα κάνει; Χάνω πάσα ιδέα κάθε μέρα αλλά δεν θα τα παρατήσω και μέχρι τέλος θα φωνάζω την αλήθεια. Εύχομαι έστω και αργά να αποδοθεί δικαιοσύνη»

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και ένα sms από το εξωτερικό με ανορθόγραφο απειλητικό μήνυμα προς την ενάγουσα και τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, στο οποίο γίνεται ευθεία απειλή κατά της ζωής τους σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι καταδικαστούν.

Ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε ότι «βλέπουμε τους θύτες να δηλώνουν θύματα. Εδώ βιάζεται η λογική. Πιστεύω ότι θα βρεθούν αυτοί που απειλούν και θα τιμωρηθούν. Γιατί αν φτάσουμε να απειλούνται οι διάδικοι και οι δικαστές θα πάψουμε να είμαστε ευνομούμενη πολιτεία και θα γίνουμε Μποκοτά».