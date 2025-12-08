Οι κινεζικές εξαγωγές αναπτύχθηκαν τον Νοέμβριο, μετά την απρόσμενη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο, με το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας να ξεπερνά για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια, παρά τη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Συνολικά, οι εξαγωγές της Κίνας ανήλθαν στα 330,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες κατά 5,9% σε σύγκριση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών και σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συρρίκνωση 1,1% του Οκτωβρίου.

Ένα νέο ρεκόρ

Παράλληλα, συνεχίζει να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των εξαγωγών και εισαγωγών της χώρας, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας για τους πρώτους 11 μήνες του έτους ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, φτάνοντας σχεδόν τα 1,08 τρισεκατομμύρια – ρεκόρ για οποιοδήποτε έτος και πάνω από το πλεόνασμα των 992 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της FactSet.

Παρόλο που οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι αποστολές προς άλλους προορισμούς όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική, η Αφρική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκτοξευθεί σύμφωνα με το Associated Press.

Οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 1,9% τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τα 218,6 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι η παρατεταμένη πτώση στον τομέα ακινήτων εξακολουθεί να επηρεάζει την κατανάλωση των νοικοκυριών και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Η εμπορική εκεχειρία και η αύξηση του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε μια ετήσια εμπορική εκεχειρία. Στο πλαίσιο αυτής, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μείωση των δασμών προς την Κίνα, ενώ η Κίνα δεσμεύτηκε να τερματίσει τους ελέγχους εξαγωγών σε σπάνια μέταλλα.

«Ένα σταθερό παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον πιθανότατα δεν θα διαρκέσει πολύ», δήλωσε ο Chi Lo, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής της BNP Paribas Asset Management, καθώς οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ «παραμένουν σε αδιέξοδο» παρά την προσωρινή εμπορική εκεχειρία τους.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η Κίνα θα συνεχίσει να αυξάνει το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές τα επόμενα χρόνια.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι έως το 2030, το μερίδιο της Κίνας στις παγκόσμιες εξαγωγές θα φτάσει το 16,5%, από περίπου 15% σήμερα, υποστηριζόμενο από το πλεονέκτημά της στην προηγμένη βιομηχανία και σε δυναμικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, η ρομποτική και οι μπαταρίες.