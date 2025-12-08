Το δικό του μήνυμα έστειλε το πρωί της Δευτέρας 8/12 στους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης δήλωσε πως είναι διαθέσιμος για διάλογο τονίζοντας πως όμως πως θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα.

«Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πληρωμές και μέτρα ανακούφισης για τον παραγωγικό κόσμο» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα, την ίδια ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, επεκτείνοντας τα μπλόκα σε δρόμους, τελωνεία και λιμάνια.

«Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έχει καταβληθεί, όπως και μέρος των πληρωμών για βιολογική γεωργία, το μητρώο, την αντιμετώπιση ρύπανσης, το Μέτρο 23 και παλιές αυτόχθονες φυλές», ανέφερε και πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συνολικές πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

«Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη»

Ο Κώστας Τσιάρας αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου, λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των καθυστερήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει στη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα». Σημείωσε ότι τα χρήματα που προηγουμένως δεν κατευθύνονταν σωστά θα διανεμηθούν υπέρ των πραγματικών αγροτών.

Παράλληλα επεσήμανε επίσης τα μέτρα για το κόστος παραγωγής: «Για πρώτη φορά υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την επιστροφή του 100% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση 50% ανά δικαιούχο», ενώ τόνισε ότι τα προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση τιμολογίων και τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου «μπορούν να λυθούν μέσω συνεργασίας με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Σε ό,τι αφορά τον διάλογο με τους αγρότες, ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «η πόρτα του διαλόγου στο Υπουργείο είναι ανοιχτή. Ο διάλογος μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και σήμερα ή αύριο. Όλα τα λογικά αιτήματα που μπορούν να ικανοποιηθούν, συζητιούνται και επιλύονται». Τόνισε ότι ο διάλογος αποτελεί το μέσο για να βρεθούν λύσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της παραγωγής χωρίς περιττή ένταση. Εξήγησε όμως ότι για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση χρειάζεται συγκεκριμένη ατζέντα από την πλευρά των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

«Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τόσο μεγάλη ένταση το σύνολο του παραγωγικού κόσμου της χώρας, χωρίς να έρχεται ταυτόχρονα να συζητήσουμε, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα και να αναζητήσουμε τη λύση, προφανώς συνιστά ένα ζήτημα που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει ένα τεράστιο άλλο σύνολο κοινωνικών ομάδων με άλλου είδους ζητήματα και με άλλου είδους θέματα» διευκρίνισε.

«Η πολιτεία έχει δώσει τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα» είπε για τους κτηνοτρόφους

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, ο υπουργός αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των βοοειδών και στην αποζημίωση των κτηνοτρόφων: «Η πολιτεία έχει δώσει τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ πρόσφατα δίνουμε επιπλέον 50% για ζωοτροφές, ανακουφίζοντας το σύνολο των κτηνοτρόφων».

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσιάρας επανέλαβε τη σημασία της συνεργασίας και της διαφάνειας: «Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Πρέπει όλοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης, ώστε να βρούμε λύσεις για τους πραγματικούς αγρότες και να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του πρωτογενούς τομέα».