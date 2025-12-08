Τη λίστα με τις καλύτερες κουζίνες για το 2025-26 δημοσίευσε και φέτος η γνωστή γαστρονομική ιστοσελίδα, Taste Atlas.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ιταλική κουζίνα, με την ελληνική να κατακτά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς. Στην 3η θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η περουβιανή κουζίνα.

Ο διάσημος οδηγός γαστρονομίας έδωσε στους αναγνώστες του συμβουλές για τα ελληνικά προϊόντα που πρέπει «οπωσδήποτε» να δοκιμάσουν. Ανάμεσά τους το φινίκι Λακωνίας, το φιστίκι Αιγίνης, η φάβα Σαντορίνης και… το κοντοσούβλι.

Μάλιστα, το κοντοσούβλι βρέθηκε στην έκτη θέση της σχετικής κατάταξης του Taste Atlas.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη που πρόκειται επί της ουσίας για μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά που ξεχώρισε στο κοινό της πλατφόρμας.