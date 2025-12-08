Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025 στον επαρχιακό δρόμο Ξάνθης-Κιμμερίων, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια μηχανή, με τον οδηγό του αυτοκινήτου να εγκαταλείπει τον αναβάτη της μηχανής στην άσφαλτο και να εξαφανίζεται.

Ωστόσο, το Ι.Χ. εντοπίστηκε λίγο αργότερα από την αστυνομία στο χωριό Σέλερο. Ο 36χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα, είχε δίπλα του, νεκρό, τον αδελφό του, 51 ετών.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε η Τροχαία Ξάνθης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άτυχο οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το οικείο Τμήμα Τροχαίας, ενώ αναζητείται ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».