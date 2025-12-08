Η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας σημείωσε μεγαλύτερη άνοδο από αυτή που είχαν αρχικά προβλέψει οι αναλυτές, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η οικονομία θα αρχίσει να αναπτύσσεται ξανά κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Τον Οκτώβριο, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση μόλις 0,3%.

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε κυρίως, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Destatis, από τον κατασκευαστικό τομέα, τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, ενώ η παραγωγή στην αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε μείωση.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης είχε ενισχυθεί σημαντικά στην αρχή της χρονιάς λόγω εμπορικών ροών, καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούσαν να αποφύγουν τους αμερικανικούς δασμούς. Ωστόσο, η αντιστροφή αυτής της τάσης επιβράδυνε, σύμφωνα με το Bloomberg, την εγχώρια παραγωγή τους επόμενους μήνες, φέρνοντας τη χώρα πολύ κοντά σε νέα ύφεση.

Η Bundesbank εκτιμά ότι η Γερμανία μπορεί να εμφανίσει ήπια ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο του φετινού έτους, καθώς οι εξαγωγές και ο μεταποιητικός τομέας «σταθεροποιούνται». Για το 2026 προβλέπεται σημαντική επιτάχυνση, υποστηριζόμενη από τις κυβερνητικές δαπάνες σε υποδομές και τον τομέα της άμυνας.

Οι τελευταίες έρευνες της S&P Global τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο, επιβεβαίωσαν ότι ο κρίσιμος βιομηχανικός τομέας της Γερμανίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με τον δείκτη δραστηριότητας να φτάνει σε χαμηλό εννέα μηνών. Οι επιχειρήσεις καταγγέλλουν συχνά την υπερβολική γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος εργασίας και την εντεινόμενη πίεση από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό της Κίνας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ένωση επιχειρήσεων BDI τόνισε ότι κάθε μήνας όπου δεν σημειώνονται ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση της ευημερίας.