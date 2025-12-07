Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία συνεχίζει να χάνει την υποστήριξη των πολιτών, καταγράφει δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA που διενεργήθηκε για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της ταμπλόιντ Bild.

Το 70% του δείγματος της έρευνας εκφράζει δυσαρέσκεια για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης συνασπισμού του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), του αδελφού κόμματος των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας (CSU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Μόλις το 21% των ερωτηθέντων εκφράζει ικανοποίηση, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό αφότου ανέλαβε η κυβέρνηση, τον Μάιο.

Τα νέα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς είναι εξίσου δυσμενή: το 68% του δείγματος εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα πεπραγμένα του, μόλις το 23% τα εγκρίνει.

Η έρευνα σε δείγμα 1.005 πολιτών διενεργήθηκε την 4η και την 5η Δεκεμβρίου.

Την Παρασκευή, η κάτω Βουλή της Γερμανίας ενέκρινε ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου που προβλέπει μεταρρυθμίσεις στο σύστημα των συντάξεων και πυροδότησε πολλές αντεγκλήσεις στον κυβερνητικό συνασπισμό τις τελευταίες εβδομάδες.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι μεταρρυθμίσεις, σχεδιασμένες για τη σταθεροποίηση των επιπέδων των συντάξεων, μπορεί να πυροδοτήσουν αυξήσεις των φόρων και να επιβραδύνουν περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη.