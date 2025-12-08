Ο Λιονέλ Μέσι έγινε άθελά του viral μετά την εμφάνισή του σε ένα αστείο βίντεο από το πάρτι τίτλου της Ίντερ Μαϊάμι. Η ομάδα του γιόρτασε με λάμψη την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στην ιστορία της στο MLS, με τους παίκτες –και πρώτο τον πρόεδρο Ντέιβιντ Μπέκαμ– να χορεύουν ξέφρενα σε μια κόνγκα γραμμή. Ωστόσο, ο Αργεντινός σταρ δεν έδειχνε να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό των συμπαικτών του. Παρά την εξαιρετική του σεζόν και τις δύο ασίστ που έδωσε στον τελικό απέναντι στο Βανκούβερ, εμφανίστηκε σκυθρωπός, χωρίς διάθεση για χορό ή πανηγυρισμούς. Το στιγμιότυπο θύμισε σε πολλούς ότι ο Μέσι ουδέποτε υπήρξε «party animal», καθώς πάντοτε προτιμούσε να παραμένει πιο ήρεμος και διακριτικός σε τέτοιου είδους στιγμές. Η αντίδρασή του προκάλεσε χιούμορ στα social media, ενισχύοντας την εικόνα του ως ενός ανθρώπου που λάμπει στο γήπεδο, αλλά όχι απαραίτητα στην πίστα του χορού. Εκτός κι αν ήταν η τελευταία του σεζόν στο Μαϊάμι και σκέφτεται κάτι άλλο…

