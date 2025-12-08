Μια 22χρονη γυναίκα, τρομοκρατημένη και αβοήθητη, βρέθηκε κλειδωμένη μέσα σε κλουβί σκύλου στην αυλή ενός σπιτιού στο Τέξας, όταν ένας γείτονας άκουσε τις ανατριχιαστικές της κραυγές για βοήθεια. Η γυναίκα, που πάσχει από σωματικές και νοητικές αναπηρίες, όπως αναφέρουν οι Αρχές, είχε τοποθετηθεί στο κλουβί το βράδυ της 22ας Νοεμβρίου, φωνάζοντας ότι φοβόταν και ότι χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Ο μακροχρόνιος ανάδοχος της γυναίκας, η 60χρονη Κάντις «Κάντι» Τόμπσον, έχει πλέον κατηγορηθεί για απαγωγή και κακοποίηση ευάλωτου ενήλικα, τον οποίο είχε υπό την ευθύνη της.

Ο γείτονας, Τζάστιν Άντερσον, 24 ετών, ήταν εκείνος που άκουσε τις εκκλήσεις της γυναίκας και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Άκουσα κάτι που δεν ακουγόταν καθόλου σωστό», δήλωσε στην Daily Mail. Πλησίασε τον φράχτη με το κινητό του και άρχισε να καταγράφει τη στιγμή που η γυναίκα χτυπούσε την πόρτα του κλουβιού και ικέτευε να την αφήσουν ελεύθερη. Το βίντεο και η κλήση του στο 911 οδήγησαν τους αστυνομικούς στο σπίτι της Τόμπσον, μια γυναίκα γνωστή στην περιοχή για τις δεκάδες αναδοχές παιδιών και χήρα πρώην αρχηγού της αστυνομίας. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Άνσον, Ντάνιελ Γκρατσιόζε, ανέφερε αργότερα πως αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί «σοκάρει».

Σύμφωνα με τον Γκρατσιόζε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 22χρονη κλειδωμένη στην αυλή, ντυμένη μόνο με μια μπλούζα και μια φόρμα, εμφανώς παγωμένη και αναστατωμένη. Η ανάδοχος προσπάθησε να δώσει δικαιολογίες για το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν κλειδωμένη έξω, ωστόσο οι έρευνες οδήγησαν στην απαγγελία πολλαπλών κατηγοριών: κακούργημα απαγωγής, πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανάπηρο άτομο, παράνομη κατακράτηση, έκθεση σε κίνδυνο και επίθεση. Η αστυνομία πιστεύει ότι το βίντεο του Άντερσον ίσως έσωσε τη ζωή της Έμιλι, όπως αποκαλείται η γυναίκα.

Ο Άντερσον εξήγησε ότι αρχικά άκουσε κάτι σαν κραυγή ή θόρυβο μέσα από τον φράχτη, όμως αυτή τη φορά ένιωσε ότι δεν έπρεπε να το αγνοήσει. «Απλώς ούρλιαζε: “Πρέπει να πάω τουαλέτα, φοβάμαι”, και μετά άκουγες χτυπήματα, σαν αλυσίδα». Μπήκε ξανά στο σπίτι για να φέρει τη σύζυγό του, Σίντνεϊ, και της ζήτησε να ακούσει τον ήχο. Όσο περισσότερο άκουγε, τόσο λιγότερο μπορούσε να το παραβλέψει. Έτσι πλησίασε τον φράχτη με ανοιχτή την κάμερα του κινητού του. «Πρώτα φώναξα: “Όλα καλά εκεί;”, αλλά δεν άκουσα τίποτα και εκείνη συνέχιζε να ουρλιάζει», θυμάται. Οι τηλεφωνητές της άμεσης δράσης μπορούσαν να ακούσουν τις κραυγές της γυναίκας στο παρασκήνιο, χωρίς καν να βρίσκεται το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση.

Καθώς πλησίαζε, ο Άντερσον προσπαθούσε να δει μέσα από τον ψηλό ξύλινο φράχτη. Από τον δρόμο έστρεψε την κάμερα προς τα πάνω και έκανε ζουμ στο κλουβί, το οποίο ήταν καλυμμένο με μουσαμάδες. «Αφού έκανα ζουμ στο βίντεο, μπορούσες να δεις αλυσίδες και εκείνη κλειδωμένη μέσα», ανέφερε. Η πρώτη του σκέψη ήταν να συνεχίσει να καταγράφει, για να υπάρχει απόδειξη όσων συνέβαιναν. Στο βίντεο ακούγεται να επαναλαμβάνει συνεχώς: «Η βοήθεια είναι εδώ. Η βοήθεια είναι εδώ. Είσαι καλά. Αυτό δεν θα σου ξανασυμβεί». Συστηνόταν στη νεαρή γυναίκα, λέγοντάς της: «Είμαι ο Τζάστιν, ο γείτονάς σου. Σε έχω ακούσει πολλές φορές. Σου έφερα βοήθεια. Αυτό δεν θα ξαναγίνει». Όταν τη ρώτησε πόσο συχνά συμβαίνει αυτό, εκείνη απάντησε: «Πολλές φορές. Συμβαίνει συνέχεια. Και φοβάμαι».

Όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Άνσον έφτασαν στο σημείο, άκουσαν και οι ίδιοι τις κραυγές. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν το κλουβί, ενώ ο Άντερσον συνέχισε να της μιλάει για να την καθησυχάσει. «Λίγα λεπτά ακόμα και όλα θα πάνε καλά», της έλεγε. Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν από το θέαμα. Το υλικό από τις κάμερες σώματος και το κινητό του Άντερσον δείχνουν έναν αστυνομικό να φωνάζει: «Αστυνομικό τμήμα! Τι συμβαίνει;». Μετακινώντας το περιπολικό προς το δρομάκι πίσω από το σπίτι, κατάφερε να δει καθαρά το κλουβί όπου η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη πίσω από τους μουσαμάδες.

Ο Άντερσον τόνισε ότι τα άλλα δύο άτομα που ζούσαν στο σπίτι, ηλικίας 34 και 27 ετών, βρίσκονταν μέσα στο σπίτι μαζί με την ανάδοχο, ενώ η 22χρονη ήταν μόνη της στο κλουβί, έξω στο κρύο. Ο ίδιος έστειλε ένα μήνυμα προς την κοινότητα, επισημαίνοντας ότι πρέπει όλοι να έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά. «Αν δεις ή ακούσεις κάτι, μίλα. Ο κόσμος κρύβει πολύ κακό». Επέκρινε επίσης την ανάδοχο, λέγοντας ότι θα έπρεπε να ζητήσει βοήθεια αντί να κλειδώνει τη γυναίκα στο κλουβί. «Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι κανέναν 100%. Δεν ξέρεις ποτέ ποιος είναι ο γείτονάς σου», είπε.

Ο αρχηγός Γκρατσιόζε επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άνσον, όπου αξιολογήθηκε για ελαφρά τραύματα και αφέθηκε ελεύθερη σε συγγενικό της πρόσωπο. Ανέφερε επίσης ότι, παρότι δεν ήταν αλυσοδεμένη, μια συρμάτινη καλωδίωση κρατούσε την πόρτα κλειστή, αποτρέποντάς την από το να βγει. Η ενδυμασία της και ο καιρός καθιστούσαν την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση της γυναίκας σήμερα είναι «καλή και υγιής».

Στο σπίτι βρισκόταν η Κάντις «Κάντι» Τόμπσον, γνωστή στην περιοχή για τις αναδοχές παιδιών και για το ότι ήταν παντρεμένη με πρώην αρχηγό της αστυνομίας πριν από τον θάνατό του. Κατηγορείται ότι κλείδωσε την ανάπηρη ενήλικη, την οποία είχε υιοθετήσει από την ηλικία των δύο ετών, στο κλουβί ως μορφή τιμωρίας. Όταν οι γείτονες τη ρώτησαν γιατί συνέβη αυτό, φέρεται να απάντησε πως η νεαρή «ουρούσε παντού και κατέστρεφε το σπίτι». Η γειτόνισσα, Μάρσια Μπέιλι, δήλωσε σοκαρισμένη: «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που έχει την ευθύνη για κορίτσια με αναπηρίες μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω η Κάντι να λάβει ό,τι της αξίζει».

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η Τόμπσον και ο σύζυγός της είχαν φροντίσει δεκάδες παιδιά όλα αυτά τα χρόνια. Ο Γκρατσιόζε επαίνεσε την παρέμβαση του Άντερσον, δηλώνοντας ότι «έκανε απολύτως το σωστό» και ότι η κλήση του ενεργοποίησε μηχανισμούς και πόρους που βοήθησαν άμεσα και μελλοντικά την 22χρονη. Εξήγησε επίσης ότι το Άνσον, μια μικρή και δεμένη κοινότητα, σπάνια αντιμετωπίζει περιστατικά τέτοιου είδους. Επειδή το αστυνομικό τμήμα είναι μικρό και δεν διαθέτει ειδικό τμήμα ερευνών, οι ίδιοι οι αστυνομικοί που έσωσαν τη γυναίκα είχαν την ευκαιρία να συνεχίσουν την έρευνα και να ολοκληρώσουν την υπόθεση.

Η Τόμπσον συνελήφθη τη νύχτα του περιστατικού και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Τζόουνς, σύμφωνα με την Daily Mail. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακούργημα απαγωγής, πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανάπηρο άτομο, παράνομη κράτηση ανάπηρου ατόμου, έκθεση ανάπηρου ατόμου σε κίνδυνο και επίθεση. Τα δύο άλλα ευάλωτα ενήλικα άτομα που ζούσαν στο σπίτι της, ηλικίας 34 και 27 ετών, έχουν απομακρυνθεί από τις Αρχές.