Την ενοχή των δυο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024, εισηγήθηκε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η οποία έβαλε στο «κάδρο» και τρίτο πρόσωπο, ζητώντας να διερευνηθεί αν είχε το ρόλο του ηθικού αυτουργού.

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για «κατά παραγγελία δολοφονία», μια πράξη προμελετημένη και καλά σχεδιασμένη. Εμφανίστηκε πεπεισμένη πως ο 45χρονος κατηγορούμενος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη των δυο όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, ενώ απέδωσε ρόλο συνεργού στον συγκατηγορούμενό του.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της έκανε λόγο για «ακλόνητες αποδείξεις και αδιάσειστα στοιχεία» που, όπως τόνισε, «ουδένα πειστικό επιχείρημα είχαν να αντιτάξουν οι κατηγορούμενοι, οι ισχυρισμοί των οποίων έχουν καταρριφθεί».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, από την ακροαματική διαδικασία ενισχύθηκαν οι υποψίες για ενδεχόμενη εμπλοκή μεσίτη της Μυκόνου, με τον οποίο το θύμα είχε αντιδικία, και τον οποίο ο κατηγορούμενος είχε συναντήσει δύο φορές στο νησί πριν το έγκλημα. Η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί ο ρόλος του μεσίτη, εκτιμώντας πως «είχε και το κίνητρο και τα οικονομικά μέσα», εισηγούμενη τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στον αρμόδιο εισαγγελέα για πιθανές ποινικές ευθύνες σχετικές με ηθική αυτουργία.

Αναφερόμενη στις συναντήσεις του μεσίτη με τον κατηγορούμενο, για τον οποίο υποστήριξε πως με τις εταιρίες του έκανε ξέπλυμα χρήματος, η εισαγγελέας εκτίμησε πως δεν είχαν κανένα κοινό σημείο ενδιαφέροντος. «Εφόσον εταιρίες του κατηγορούμενου δεν παρήγαγαν τίποτα, δεν είχαν σχέση με τον τουρισμό ή τα ακίνητα, τότε για ποια θέματα συζητούσαν; Είναι τυχαίο ότι τον συνάντησε δύο φορές; Είναι τυχαίο ότι ο κατηγορούμενος βγάζει φωτογραφίες στη Μύκονο τα δύο πιστόλια που μετά καμάρωνε για τις μετατροπές; Τυχαίο ότι όταν ξανασυνάντησε τον μεσίτη ξεκίνησε η οργάνωση της δολοφονίας; Κατά τη γνώμη μου όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί…» είπε, επικαλούμενη και μέιλ του μεσίτη προς το θύμα, στο οποίο –όπως ανέφερε– καταγράφεται «βαθειά καταφρόνηση και συσσωρευμένη οργή».

Η εισαγγελέας, επικαλούμενη τη μαρτυρία της χήρας του τοπογράφου, είπε πως ο σύζυγός της «βρισκόταν στο αποκορύφωμα της καριέρας του». «Η χήρα ισχυρίστηκε πως δεν της είχε μεταφέρει απειλές όμως, για να συνεχίσει ο σύζυγός της να φοβάται για σχεδόν τρία χρόνια, σημαίνει πως κάτι τροφοδοτούσε τον φόβο. Μόνο αν ανακαλυφθεί αυτό, θα αποκαλυφθεί και ο ηθικός αυτουργός…» πρόσθεσε.

Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του βασικού κατηγορούμενου περί «διαβολικών συμπτώσεων», η εισαγγελέας ανέλυσε τα στοιχεία που, όπως είπε, συνδυαστικά οδήγησαν στις διώξεις. Κυρίαρχο στοιχείο αποτέλεσε η καταγραφή των κινήσεων του μαύρου σκούτερ και του λευκού πεζού που εμπλέκονται στη δολοφονία, ενώ κομβικής σημασίας ήταν η χρήση του πάρκινγκ στο συγκρότημα κατοικιών στο Μαρούσι, όπου διέμενε η αδελφή του 45χρονου, για την απόκρυψη των οχημάτων.

«Η μεθόδευση που έγινε με τα οχήματα, που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα, μόνο σύμπτωση δεν είναι, αλλά δείχνει την οργάνωση…» τόνισε, σημειώνοντας ότι ο φερόμενος ως εκτελεστής δεν κατάφερε να στηρίξει τους ισχυρισμούς περί τυχαίων συμπτώσεων λόγω παρελθόντος του.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στην εν ψυχρώ δολοφονία, στις μαρτυρίες, στην άρση απορρήτου και στο βιντεοληπτικό υλικό. «Αξιοποιήθηκε συνδυαστικά το πλούσιο υλικό, ενδεικτικό της πολύ καλής προανάκρισης» είπε, αναφέροντας ότι η αστυνομία οδηγήθηκε στους δράστες.

Όπως πρόσθεσε, «ο κατηγορούμενος έχει καταγραφεί να χρησιμοποιεί τόσο το λευκό πεζό όσο και το σκούτερ. Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κάμερες σε όλη τη διαδρομή». Στάθηκε επίσης στην προηγούμενη ημέρα του εγκλήματος, όπου –όπως είπε– ο κατηγορούμενος «εποπτεύει τον τόπο και κάνει πρόβα».

Για την ημέρα της δολοφονίας, περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος σταμάτησε δίπλα στο αυτοκίνητο του θύματος και τον πυροβόλησε με δύο όπλα, πριν επιστρέψει στο πάρκινγκ στο Μαρούσι. Απέρριψε δε τον ισχυρισμό του πως είναι αριστερόχειρας, τονίζοντας ότι η απόσταση ήταν τόσο μικρή ώστε «με ευκολία θα μπορούσε να πετύχει τον στόχο του», ενώ υπενθύμισε ότι ο ίδιος παραδέχτηκε πως «έχει λάβει εκπαίδευση από μυστικές υπηρεσίες».

«Οκτώ λεπτά μετά τη δολοφονία εισέρχεται το σκούτερ στο πάρκινγκ και λίγα λεπτά μετά ο κατηγορούμενος αποχωρεί με τη μηχανή του χωρίς να έχει μεσολαβήσει άλλη κίνηση» είπε, επισημαίνοντας ότι είχε τα κλειδιά της αδελφής του και μπορούσε να αλλάξει ρούχα.

«Βλέπουμε ολόκληρη μεθόδευση μετακίνησης οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, όχι σε τυχαίους χρόνους, αλλά σε χρόνους που προηγούνται και έπονται της δολοφονίας…» συνέχισε, σημειώνοντας ότι τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν μετά το έγκλημα.

Για τον 45χρονο κατηγορούμενο είπε πως επέδειξε «ιδιαίτερη σκληρότητα», επιτιθέμενος «σε ανυπεράσπιστο θύμα, παρουσία πεζών, κάνοντας χρήση και των δύο όπλων». «Τα στοιχεία συνάδουν με κατά παραγγελία δολοφονία» υπογράμμισε.

Η εισαγγελέας σκιαγράφησε και το προφίλ του 45χρονου, λέγοντας ότι «η επιχειρηματική δράση του θα ήταν εντυπωσιακή αν δεν ήταν παράνομη» και ότι «επιζητούσε τον πλουτισμό, γρήγορα χρήματα», εκτιμώντας πως «στην αγάπη του για το εύκολο χρήμα θα πρέπει να αναζητηθεί το κίνητρο».

Κλείνοντας, σημείωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο συγκατηγορούμενός του –με τον οποίο γνωρίστηκαν στη φυλακή και ο οποίος ανέλαβε την αγορά των οχημάτων– δεν γνώριζαν το θύμα. «Υποτίμησε τις τεχνικές δυνατότητες της αστυνομίας ή υπερεκτίμησε τις δικές του. Άφησαν πίσω τους πολλά ίχνη…», κατέληξε η εισαγγελέας.