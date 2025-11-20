Η υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Π. Στάθη στο Ψυχικό, στις 2 Ιουλίου του 2024, αναβιώνει σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Στο εδώλιο, σε κλοιό αστυνομικών, κάθονται ο ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας και ένας ελαιοχρωματιστής, οι οποίοι, με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στο στυγερό έγκλημα.

Απέναντί τους, η χήρα του Π. Στάθη, τα δύο παιδιά του και οι γονείς του, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων άνοιξε η χήρα του τοπογράφου, η οποία αναφέρθηκε στις επαγγελματικές δραστηριότητές του, σε Αθήνα και Μύκονο, ενώ περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο «καλοπροαίρετο και γενναιόδωρο». «Το κίνητρο του στη ζωή και τη δουλειά του ήταν η οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας και στη συνέχεια μίλησε για τις απειλές που είχε δεχθεί ο σύζυγός της πριν τη δολοφονία. Όπως είπε, την πρώτη φορά που δέχτηκε επίθεση, τον Μάρτιο του 2021, δεν έδωσαν σημασία, ωστόσο, τη δεύτερη που ο «δράστης του έριξε μπουνιές», το κατήγγειλαν στην αστυνομία.

«Μου είπε ότι υποπτεύεται έναν άνθρωπο, μέχρι εκεί…», είπε η μάρτυρας, η οποία όταν κλήθηκε από την έδρα να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφέρθηκε σε μεσίτη που δραστηριοποιείται στη Μύκονο. «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», ανέφερε σημειώνοντας πως ο σύζυγός της «ήταν κατατρομοκρατημένος» και ένιωθε ασφάλεια μόνο όταν είχε κάποιον άλλον μαζί του.

Πρόεδρος: Πόσο κράτησε αυτό το διάστημα της πίεσης που ένιωθε;

Μάρτυρας: Πολύ, μέχρι τη δολοφονία του…

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκαναν ως οικογένεια το 2023 να αλλάξουν σπίτι. Όπως είπε, μεσίτρια που είχε εμπλακεί στη διαδικασία της ανεύρεσης σπιτιού «ήταν από τις συναναστροφές της Μυκόνου». Μάλιστα, μίλησε για ένα σπίτι επί της οδού Μπακοπούλου, το οποίο είχε εντοπίσει για να μετακομίσει η οικογένειά της. Το αξιοσημείωτο, όμως, είναι ότι επί της συγκεκριμένης οδού και στο ίδιο νούμερο – όπως σχολίασε η εισαγγελέας της έδρας – διέμενε ο πρώτος κατηγορούμενος κατά το χρόνο σύλληψής του.

Η μάρτυρας εξήγησε πως η επικοινωνία της ήταν μόνο με μεσίτη και ότι ουδέποτε είδε το ακίνητο.

Εισαγγελέας: Μετά βρήκατε σπίτι στη Πάτμου 24;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Στο υπόγειο πάρκινγκ του συγκεκριμένου κτηρίου βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου! Για αυτό το σπίτι με ποιον μιλήσατε;

Μάρτυρας: Με μια μεσίτρια. Πήγαμε και το είδαμε.

Εισαγγελέας: Είναι μια μεγάλη σύμπτωση πάντως. Ολόκληρη η Αθήνα τόσα σπίτια και εσείς βρήκατε αυτά τα δύο…

Η χήρα του θύματος αναφέρθηκε σε έντονη διαφωνία που είχε ο σύζυγός της με συνεργάτη του στη Μύκονο εξαιτίας της πώλησης μιας έκτασης.

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι, ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν, απλά απομακρύνονταν.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές της δολοφονίας του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς, κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι…. Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε στη Μύκονο, επειδή το αντικείμενό μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», ανέφερε.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε με το θύμα, τονίζοντας πως «τα τελευταία χρόνια μόνο ο Παναγιώτης φαίνονταν. Ήταν το πρόσωπο του γραφείου, γιατί εκείνος έβγαινε έξω…».

Ο μάρτυρας μίλησε για τις δυο επιθέσεις που είχε δεχθεί ο συνεργάτης του, ενώ υποστήριξε πως «γενικώς» εκείνος υποψιαζόταν τον μεσίτη, καθώς «υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση».