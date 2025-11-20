Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί της Πέμπτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε μια αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου, όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.

Το χρονικό της μαφιόζικης εκτέλεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος τοπογράφος δολοφονήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024. Ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε τον τοπογράφο είχε ήδη συλληφθεί λίγα 24ωρα μετά το έγκλημα και προφυλακίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, συνελήφθη φερόμενος συνεργός του στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπειτα από σχετικό ένταλμα.

Ο 48χρονος φέρεται να είναι το άτομο που προμήθευσε τον εκτελεστή με το σκούτερ και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε.

Ο δράστης, που επέβαινε σε μηχανή, πλησίασε τον τοπογράφο και τον «γάζωσε» μέσα στο αυτοκίνητό του, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κρήτης. Ο 54χρονος έφερε διαμπερή τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα και ένα τραύμα στο πόδι. Ο δράστης χρησιμοποίησε δύο 9άρια Glock. Πυροβόλησε 16 φορές με το πρώτο, στη συνέχεια έβγαλε από το τσαντάκι του το δεύτερο και έριξε άλλες τέσσερις σφαίρες.

Μετά τη δολοφονία, οι αστυνομικοί έβαλαν στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 54χρονου και τις δραστηριότητές του στη Μύκονο. Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, με παραγγελία της προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ζήτησε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής έρευνας για τη «μαφία της Μυκόνου» και άλλων νησιών των Κυκλάδων.