Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκαν για να δικαστούν οι 15 συλληφθέντες στη συγκέντρωση και την πορεία για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα πλημμελήματα που αφορούν:
- Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού
- Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή
- Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος
- Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί
- Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή
- Παράνομη οπλοφορία
- Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση