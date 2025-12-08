Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται με εντολή εισαγγελέα για διαδικτυακή ανάρτηση με απειλές που στρέφονται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοιας.

Την επίμαχη ανάρτηση έκανε άγνωστος χρήστης του διαδικτύου, σχολιάζοντας δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου δικαζόταν πολιτική υπόθεση, άσχετη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.