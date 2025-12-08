Αποτελεί την παλαιότερη και πιο παραδοσιακή συνοικία της Καστοριάς, διατηρώντας αναλλοίωτη την αρχοντική αύρα περασμένων αιώνων. Φωλιασμένη στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης, δίπλα στη λίμνη Ορεστιάδα, το Ντολτσό ήταν το άλλοτε εμπορικό κέντρο, όπου ευημερούσαν οι πλούσιοι έμποροι γούνας, κυρίως μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα.

Σήμερα, η παλιά πόλη της Καστοριάς, με τα πετρόχτιστα και άριστα διατηρημένα αρχοντικά της, μαγεύει τους επισκέπτες με την ιδιαίτερη ομορφιά και ατμόσφαιρά της. Περπατώντας στα λιθόστρωτα σοκάκια της, νιώθει κανείς πως μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή, καθώς τα περίτεχνα κτίρια της χαρακτηριστικής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής τραβούν τα βλέμματα και αποπνέουν αρχοντιά και νοσταλγία.

Μαζί με την εξίσου γραφική γειτονιά του Απόζαρι, αποτελούν δύο από τα πιο γοητευτικά σημεία της πόλης, με τα πέτρινα δρομάκια, τα αριστοκρατικά αρχοντικά και τους φιλόξενους ξενώνες να δημιουργούν ένα παραμυθένιο σκηνικό που ανταγωνίζεται σε ομορφιά την ειδυλλιακή λίμνη Ορεστιάδα. Στη γειτονιά αξίζει, επίσης, μια επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το οποίο φιλοξενεί σπάνιο φωτογραφικό υλικό και ιστορικά κειμήλια των Μακεδονομάχων, καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο, που προσφέρει μια μοναδική ματιά στην καθημερινή ζωή των κατοίκων περασμένων εποχών.

