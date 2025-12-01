Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο αναφέρθηκε στο έργο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διοργάνωσε το Debate House με θέμα το ΕΣΥ. Ο κ. Παππάς τόνισε πως, ανεξάρτητα από τις πολιτικές διαφωνίες, ο υπουργός έχει επιδείξει υψηλό επίπεδο αφοσίωσης και προσπάθειας.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επανέλαβε, δε, «αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων, κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός».

Με αφορμή αυτές τις τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στο Χ γράφοντας «θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας».

«Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.