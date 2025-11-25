Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη 25/11, από την ιστοσελίδα politic.gr. Την ίδια ώρα, σχεδόν ένας στους πέντε ψηφοφόρους δηλώνει αναποφάσιστος.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,1% και παραμένει πρώτη δύναμη, χωρίς εμφανείς αποκλίσεις σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 13,5%, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή παρουσία στη δεύτερη θέση.

Το ποσοστό των υπόλοιπων κομμάτων:

Ελληνική Λύση: 6,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,0%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 2,9%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Νίκη: 1,3%

Σημαντικό εύρημα είναι η διεύρυνση του ποσοστού των αναποφάσιστων, οι οποίοι πλέον κινούνται στο όριο του 20% και διαμορφώνουν σημαντικό περιθώριο μεταβολών.

6 στους 10 αναποφάσιστους θα αποφασίσουν μόλις λίγες ημέρες πριν τις εκλογές

59% των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, στοιχείο που κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών μέχρι την τελευταία στιγμή. Το 30% αναφέρει ότι θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν από την κάλπη, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, 5%, δηλώνει ότι θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».

Η έρευνα δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των αναποφάσιστων εμφανίζει τάση μετακινούμενης ψήφου, χωρίς σταθερή κομματική αναφορά. Το 39% δηλώνει ότι σπάνια επιστρέφει στο κόμμα που είχε επιλέξει στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ ένα 11% απαντά ότι δεν επιστρέφει ποτέ. Αντίθετα, το 26% αναφέρει ότι συνήθως καταλήγει στην ίδια επιλογή.

Παρά τη ρευστότητα, η συντριπτική πλειονότητα των αναποφάσιστων δηλώνει ότι θα προσέλθει στην κάλπη. Συγκεκριμένα, το 82% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον θα ψηφίσω». Μόνο ένα 5% αναφέρει ότι «μάλλον δεν θα ψηφίσει» ή «δεν θα ψηφίσει».

Σταθερές τάσεις μέσα στη χρονιά – Μεσοσταθμικά 25% για τη ΝΔ και 12,9% για το ΠΑΣΟΚ

Η εικόνα της πρόθεσης ψήφου μέσα στο 2025 δείχνει μια σταθερή πορεία, που δεν φαίνεται να οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες.

Η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε από υψηλό 28,6% τον Ιανουάριο έως χαμηλό 21,4% τον Αύγουστο, με έναν ενδεικτικό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 25%.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει τροχιά σταθεροποίησης μεταξύ 10,8% (Απρίλιος) και 15% (Ιανουάριος), με τον ενδεικτικό μέσο όρο της χρονιάς να υπολογίζεται στο 12,9%.

Το ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα επιφυλακτικότητας του εκλογικού σώματος. Η επιλογή «Κανέναν» καταγράφει 35,7%, αυξημένη σε σχέση με το 32,3% του προηγούμενου μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,8%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,8%.

6 στα 10 νοικοκυριά ξεμένουν πριν τα μέσα του μήνα

Στο ερώτημα για το αν η χώρα κινείται στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, το 67% απαντά ότι βρίσκεται σε λάθος τροχιά, ενώ το 30% δηλώνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, σε ένα υποθετικό σενάριο όπου η κυβέρνηση μπορεί να λύσει μόνο ένα πρόβλημα, το 52% επιλέγει την ακρίβεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Ακολουθούν το δημογραφικό (21%), οι μισθοί και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).

Το 43% δηλώνει ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τα μέσα του μήνα, ενώ ένα 17% απαντά ότι εξαντλείται ήδη από τις πρώτες ημέρες. Μόνο το 38% αναφέρει ότι το εισόδημά του επαρκεί για ολόκληρο τον μήνα.

Το 10% των πολιτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε πολύ σοβαρή οικονομική πίεση, ενώ ένα 34% αναφέρει ότι «τα βγάζει πέρα με μεγάλη δυσκολία». Επιπλέον, το 44% αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες αλλά καταφέρνει να ανταποκρίνεται. Αντίθετα, μόλις το 12% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι τα βγάζει πέρα άνετα.

Κόβουν κρέας, κόβουν ψάρι… κόβουν και γιατρό

Σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες, η έρευνα καταγράφει σημαντικές περικοπές στα βασικά είδη:

30% δηλώνει ότι έχει περιορίσει το κρέας, 24% το ψάρι, 18% τα γλυκά, 11% τα γαλακτοκομικά, και 7% ακόμη και τα φρούτα και λαχανικά. Μόλις 10% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν έχει περιορίσει κανένα είδος τροφίμου.

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο τα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται σε μεγάλο βαθμό και στην κοινωνική και προσωπική ζωή των πολιτών:

26% έχει περιορίσει διακοπές και ταξίδια, 25% τις εξόδους για διασκέδαση ή εστίαση, 16% τα έξοδα για ένδυση/υπόδηση.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι ένα 8% δηλώνει πως έχει περιορίσει επισκέψεις σε γιατρό, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνους που αναφέρουν μειώσεις σε δαπάνες για θέρμανση ή σε σούπερ μάρκετ.

Μόλις 5% δηλώνει ότι δεν έχει περιορίσει τίποτα — ακόμη μικρότερο ποσοστό από αυτό που δεν έχει περιορίσει τρόφιμα.