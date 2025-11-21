Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στο Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Βρετανό αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, για το μέλλον της Ευρώπης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κι έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη αφυπνίστηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», τόνισε ο Έλληναςπρωθυπουργός, αποκρινόμενος σε σχετική ερώτηση ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους Ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», επισήμανε ίδιος.

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ σχετικά με τις προτιμήσεις του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη δύναμη της σχέσης με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας. Πιστεύω βαθιά στις διατλαντικές σχέσεις».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην εποικοδομητική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αρχές στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος Δικαίου. «Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας ASEAN, καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.