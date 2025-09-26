Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του ομώνυμου πρακτορείου ειδήσεων, με σχετικές εικόνες να δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, του οποίου η περιουσία αποτιμάται από το Forbes σε περίπου 105 δισ. δολάρια, εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για την πορεία της Ελλάδας και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη. Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σήμερα, για να συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό», τόνισε σε ανάρτησή του ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Greece has emerged stronger under Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, weathering challenges and driving growth. I was glad to meet with him today to discuss how to keep building momentum for the Greek people. Posted by Mike Bloomberg on Friday, September 26, 2025

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μίκλεθουιτ.