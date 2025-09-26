Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, υπογραμμίζοντας: «Στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ξεκάθαρο στόχο: να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ελλάδας, να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να προωθήσουμε λύσεις σε διεθνείς προκλήσεις».