Από στιγμή σε στιγμή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Oι αναφορές του πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έχουν και εθνικό πρόσημο αλλά και γεωπολιτικό σε σχέση με τις μεγάλες πολεμικές συρράξεις που μαίνονται στην περιοχή μας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις.

Και καθώς οι συσχετισμοί, τόσο όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλάζουν διαρκώς και ενώ η αστάθεια στη Μέση Ανατολή παραμένει, οι αναφορές του θα είναι σαφώς υπέρ του άμεσου τερματισμού των πολέμων.