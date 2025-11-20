«Μιλάμε για ένα βιβλίο που δεν έχει βγει, για ένα κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί και έναν πολιτικό που αφού ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις, το εγκατέλειψε και είπε ότι “ούτε αριστερά ούτε δεξιά”. Θέλει να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό για να ακουμπήσει ποια στρώματα; Και με ποια αντίληψη και με ποιους συμμάχους;», είπε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα.

Η ίδια μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, ανέφερε: «Επειδή έχει τα χαρακτηριστικά πολιτικού που διαιρεί σταθερά και τώρα διαιρεί τον δικό του χώρο. Κάθε ανακοίνωση που βγαίνει για το βιβλίο του βγαίνουν 2-3 σύντροφοί του και τον διαψεύδουν. Και θέλετε να θεωρήσω ότι είναι απειλή για το ΠΑΣΟΚ, έναν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά;» συνέχισε η κυρία Διαμαντοπούλου.

«Η πολιτική και η επικοινωνιακή πολιτική που εφαρμόζει (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) είναι για να διδάσκεται. Αφού βραβεύτηκε σε διάφορες χώρες, πήγε 20 ημέρες στο Χάρβαρντ… Τώρα είναι το βιβλίο. Τη μία ημέρα θα συζητάμε για το εξώφυλλο, την άλλη ημέρα θα συζητάμε για τα αποσπάσματα, τέσσερις μήνες θα μιλάμε για το παρελθόν, θα το κλείσει και μετά θα πάει στο μέλλον. Αυτά είναι πλέον κατανοητά και από ένα μικρό παιδί», σημείωσε.

Με αφορμή, μάλιστα, ένα από τα αποσπάσματα του βιβλίου που έδωσε στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, η Άννα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε: «Μίλησε για τη δύσκολη συναισθηματική στιγμή που ξέχασε τα γενέθλια του παιδιού του και του έδειξε η γυναίκα του τα τρία κεράκια. Μήπως, όμως, θυμάται πώς αισθάνονταν οι βουλευτές όταν γυρνούσαν στα σπίτια τους και τα παιδιά τους έβλεπαν τις κρεμάλες στις πλατείες; Αυτή τη συναισθηματική λογική την έχει θυμηθεί; Θα τη θυμίσουμε όμως. Γιατί όταν “ανοίγεις” το παρελθόν θα βγουν και σκελετοί από μέσα».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κάτι (σ.σ. από τον Αλέξη Τσίπρα), θα κινηθεί με βάση το σχέδιό του», πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Ερωτηθείσα, τέλος, για το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Πιερρακάκης να επιλεγεί ως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε: «Μακάρι, θεωρώ ότι θα είναι μια σοβαρή επιτυχία για τη χώρα».