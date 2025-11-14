Ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, αντέδρασε με έντονο τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο αναφέρονται υποτιθέμενες συναντήσεις και αξιολογήσεις προσώπων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις του κ. Βαξεβάνη αφορούσαν συγκεκριμένα μια υποτιθέμενη συνάντηση με τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κατά την πρωθυπουργία Τσίπρα, αλλά και σχόλια για τον ίδιο τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, ο εκδότης ακούγεται να λέει: «Για το απόσπασμα του βιβλίου του Τσίπρα, αναφερόμενος στο πώς η κυβερνητική ομάδα ανταποκρίθηκε στην πρώτη κυβέρνηση, τους περιγράφει σαν κάτι τύπους γραφικούς, που άλλα ήθελαν, άλλα λέγανε, άλλα είχαν κατανοήσει. Περιγράφεται μια συνάντηση στη Μόσχα με τον Μεντβέντεφ, τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, όπου τρία στελέχη του υπουργείου παρακαλώ, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Κώστας Ήσυχος κι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως γραφικές καρικατούρες, που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σαν να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει γιατί τους θεωρεί καρικατούρες ή όπως αλλιώς τους χαρακτηρίζει».

Απαντώντας στις δηλώσεις αυτές, ο κ. Λαφαζάνης υπογράμμισε: «Βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον, μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ, αν συναντηθήκαμε; Αυτά είναι αστεία πράγματα».

Ο ίδιος εξέφρασε επιφύλαξη για το κατά πόσο όλα αυτά αναγράφονται πράγματι στο βιβλίο, καθώς βασίζονται σε διαρροές τρίτων, συγκεκριμένα του Κώστα Βαξεβάνη: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο. Θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας του; Είναι βιβλίο που λέει ιστορίες για αγρίους; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πρωθυπουργία του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει», τόνισε, ενώ συνέχισε: «Έβλαψε σοβαρά τη χώρα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας».

Τέλος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης επανέλαβε ότι θα τοποθετηθεί μόνο αφού διαπιστώσει το περιεχόμενο του βιβλίου που αφορά τον ίδιο και τη χώρα: «Θα απαντήσω σε ό,τι γράφει και αφορούν εμένα και τη χώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση αν γράφονται αυτά και όπως γράφονται».