Ο Κώστας Βαξεβάνης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Documento από τον εκδοτικό οίκο που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Το rebranding του Τσίπρα πέτυχε. Μετά τον Μητσοτάκη με πήγε αυτός στο δικαστήριο», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook και δημοσίευσε ένα βίντεο με σύντομες δηλώσεις του.

Σημειώνεται, ότι ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της εφημερίδας και του σάιτ Documento που δημοσίευσε, με κριτική σκληρή, δύο μικρά εδάφια από το βιβλίο «Ιθάκη», το ένα για τις τηλεοπτικές άδειες και το άλλο για τη Novartis.