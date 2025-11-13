Αντιδράσεις προκαλεί ήδη το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», προτού καν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg. Χθες, ο εκδοτικός οίκος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά της εφημερίδας και του σάιτ Documento που δημοσίευσε, με κριτική σκληρή, δύο μικρά εδάφια από το βιβλίο, το ένα για τις τηλεοπτικές άδειες και το άλλο για τη Novartis.

Όπως σημειώνει η σημερινή στήλη Beast, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν οργισμένος με την κίνηση του Documento να δημοσιεύσει δύο μικρά αποσπάσματα, αλλά με σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό. Κι αυτό διότι του χαλάει το σχέδιο της προβολής του βιβλίου του. Έτσι, επικοινώνησε με τον εκδοτικό οίκο που εξέδωσε και τη σχετική ανακοίνωση απαγόρευσης της δημοσίευσης, χωρίς άδειας, αποσπασμάτων του βιβλίου.

Πάντως, πρώτη φορά από το 1974 ένας εκδοτικός οίκος κατηγορεί ΜΜΕ για υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς θεωρεί ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ότι οι διαρροές από το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα προχώρησε σε νομικές ενέργειες και είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία προχωρά σε αυτή την ενέργεια και καταγγέλλει ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αποκτηθεί παρανόμως μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Στην ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου αναφέρονται τα εξής: «Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Η απάντηση της Documento

Η εφημερίδα Documento απάντησε για τα ασφαλιστικά μέτρα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη”, οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την “αυτοκριτική” του, ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες.

Είναι πραγματικά λυπηρό, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg (που κάποτε είχε στο τιμόνι της τον Γιώργο Δαρδανό), να κινείται λογοκριτικά για ένα βιβλίο του πολιτικού που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, εναντίον της εφημερίδας Documento που είναι θύμα επιθέσεων και διώξεων για το θάρρος της να δημοσιογραφεί ελεύθερα και τον έχει στηρίξει επί χρόνια. Σημεία των καιρών ή των συγκεκριμένων ανθρώπων; Τελικώς η εξουσία είναι εξουσία και ο διαχρονικός της εχθρός είναι η δημοσιογραφία όταν τολμά να ασκήσει έλεγχο. Ο δε συγγραφέας της Ιθάκης θέλει τη δημοσιογραφία χώρα Λωτοφάγων».

Αντιδράσεις από Παππά και Πολάκη

Τα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν, έστω αυτά τα μικρά, έκαναν έξαλλους τόσο τον Νίκο Παππά όσο και τον Παύλο Πολάκη. Ο πρώτος για όσα δημοσιεύτηκαν σχετικά με τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τον διαγωνισμό με τις τηλεοπτικές άδειες και ο δεύτερος για τους χειρισμούς και την αυτοκριτική στην υπόθεση Novartis. Μάλιστα, αναμένεται να μην μείνουν άφωνοι όταν βγει το βιβλίο.

Ήδη ο Παύλος Πολάκης σχολίασε μέσω Facebook πως «αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε, ουαί…. Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα …. και βέβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σημειώνει σε ανάρτησή της για το θέμα πως «η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων», επικαλούμενη την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όπως γράφει ακόμη, «κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο».