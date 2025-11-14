«Κάθε λαός είναι προϊόν της ιστορικής του διαδρομής. Έχουμε ξεχωριστή θέση χωρίς αυτό να συνεπάγεται μία αυτάρεσκη ελληνική ιδιαιτερότητα. Το ελληνικό έθνος έχει ιστορία 200 ετών, ο ελληνισμός και η γλώσσα μας, όμως, μία πορεία χιλιάδων ετών. Έχει σημασία η αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας. Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια αναγνωρίστηκε από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Την κρίσιμη στιγμή η Ελλάδα βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό το πιστώθηκε. Δεν πρέπει να παραδοθούμε σε μία αίσθηση απαισιοδοξίας, αντιλαμβάνομαι γιατί τα νέα παιδιά αισθάνονται σήμερα εγκλωβισμένα, είναι ανάγκη η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, που θα δίνει ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική στους νέους. Αυτή δεν είναι δουλειά μόνο των πολιτικών, αλλά και όλων όσοι βρίσκονται στη δημόσια σφαίρα», τόνισε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση, στο πλαίσιο του συνεδρίου, που διοργανώνουν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα με τίτλο «Greece Talks 2025 – The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection».

«Η προσαρμοστικότητα, η διαχείριση του απρόοπτου είναι η σημαντικότερη αρετή του σήμερα. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες και αυτοί επιλέγουν ανάμεσα στους διαθέσιμους» τόνισε στη συνέχεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Ως πρωθυπουργός έχω υπογράψει ένα 4ετές συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό, αυτός και μόνον αυτός έχει τη δυνατότητα να το ανανεώσει ύστερα από 4 χρόνια».

Είπε ακόμα ότι το ζητούμενο είναι πόσο μπορούν να προσαρμοστούν οι πολιτικοί στις νέες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να είναι μόνο δέκτες εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά και διαμορφωτές των εξελίξεων.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους μπορεί να μειώσει την πιθανότητα του ρουσφετιού. Το ίδιο συμβαίνει με την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να πληρώνονται όσοι δικαιούνται, αφετέρου θα έχουμε δικαιοσύνη, και θα έχουμε φτιάξει ένα σύστημα που θα στερήσει από κάποιον πολιτικό να χρησιμοποιήσει ένα στρεβλό σύστημα προς όφελός του. Υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που πρέπει να το αναγνωρίσουμε» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι στο σημερινό τοξικό περιβάλλον της δολοφονίας χαρακτήρων από τρολς του διαδικτύου πείτε μου εσείς ποιος νέος άνθρωπος που έχει προοπτικές και επιλογές θα επιλέξει να πάρει λιγότερα χρήματα και να υποστεί τη βάσανο της δημόσιας διαπόμπευσης και να επιλέξει την πολιτική. «Είναι ψεύτικος ο διαχωρισμός ανάμεσα στον πολιτικό και τον τεχνοκράτη, εγώ πιστεύω πως είμαι και τα δύο», τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι «πρέπει να έχουμε το θάρρος να συγκρουστούμε και να πούμε αλήθειες. Είμαι ικανοποιημένος γιατί έφερα στη Νέα Δημοκρατία τεχνοκράτες, που έγιναν κατόπιν πολιτικοί, πάντα θέλω και χρειάζομαι νέους ανθρώπους».