Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους Αμερικανούς υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών, ενώ συμμετείχε και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με την Αμερικανίδα πρέσβη, τον υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright επιβεβαιώθηκε ο στρατηγικός χαρακτήρας των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενόψει της 6ης Υπουργικής Συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Υπογραμμίστηκε ακόμη η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας και η σημασία της για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και των υποδομών που έχει αναπτύξει, όπως των τερματικών σταθμών LNG Ρεβυθούσας και Αλεξανδρούπολης, που την μετατρέπουν σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και σε ενεργειακή πύλη μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη μεταφορά LNG, ενώ χαρακτήρισε την ταυτόχρονη παρουσία της ExxonMobil και της Chevron στην Ελλάδα, αμερικανική ψήφο εμπιστοσύνης. Από την αμερικανική πλευρά στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Michael Rigas, o Υφυπουργός Εξωτερικών Jacob Helberg, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle, καθώς και ανώτατα στελέχη των αμερικανικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Development Finance Corporation (DFC) και Export-Import Bank (EXIM).

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο Α’ Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Ανδρέας Φρυγανάς, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Μίλτον Νικολαΐδης, ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός: «Καλωσήρθατε. Είναι χαρά μας που είστε εδώ. H κυρία Πρέσβης, είναι πολύ απασχολημένη, όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τη στιγμή της άφιξής της. Αλλά είναι σπουδαία ευκαιρία που μας επισκέπτεστε, στο πλαίσιο αυτής της εξαιρετικά σημαντικής διάσκεψης που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει συχνά να έρχονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα τόσοι πολλοί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης. Θαρρώ αυτό καταδεικνύει την ισχύ της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας, αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στην ενεργειακή συνεργασία την οποία οικοδομούμε αυτή τη στιγμή.

Πιστεύω ότι οι προοπτικές για μελλοντική συνεργασία είναι τεράστιες. Η Ελλάδα έχει την τύχη να βρίσκεται σε μία μοναδική γεωγραφική θέση και αποτελεί τη φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα έργο μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για εμάς και είμαστε ευτυχείς που γίνεται πραγματικότητα. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, με τις θεμελιώδεις αρχές που μοιραζόμαστε. Είναι επίσης πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα.

Καταλαβαίνω ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα.

Έχουμε λοιπόν μια πλούσια ατζέντα και χαίρομαι που, από την τελευταία μας συνάντηση κύριε Υπουργέ, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην προώθηση ενός έργου που θεωρώ ότι έχει μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα σταματήσω εδώ και θα καλωσορίσω εκ νέου την Πρέσβη και ολόκληρη την αντιπροσωπεία σας στο γραφείο μας».