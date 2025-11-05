Κατά τη χθεσινή εθιμοτυπική συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος με σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε, επίσης, ότι κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων που βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της ιστορίας τους μέσω και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών να εδραιωθεί η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος στην περιοχή.

Η ίδια πρόσθεσε ότι υπήρξε συζήτηση για την προετοιμασία του στρατηγικού διαλόγου που θα γίνει στην Αθήνα, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια ως εργαλείο ειρήνευσης και ασφάλειας. Όπως είπε, θα επισκεφθούν την Ελλάδα ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής της Ενεργειακής Πολιτικής, Doug Burgum, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Michael Rigas, ο οποίος θα συναντηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου με τον κ. Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στην Αθήνα τον Νοέμβριο ο Ζελένσκι

Η κ. Ζωχιού επιβεβαίωσε ότι θα έρθει στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εντός του τρέχοντος μήνα, ενώ αναφερόμενη στις εξελίξεις στο Σινά επεσήμανε την καθοριστική -όπως είπε- στάση της Ελλάδας στην αποσόβηση της κρίσης στο εσωτερικό της Μονής. Όπως συμπλήρωσε, υπάρχουν σχετικές διαβουλεύσεις για το καθεστώς της Μονής, επιτεύχθηκε κοινή κατανόηση με την Αίγυπτο και διασφαλίζεται στο διηνεκές ο ελληνορθόδοξος και λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής.

Επίσης, μίλησε για τις επισκέψεις του κ. Γεραπετρίτη στο Ιράκ και το Μπαχρέιν και υπογράμμισε ότι στη Βαγδάτη επιβεβαιώθηκαν ο αμοιβαίος σεβασμός και η βούληση για διμερή συνεργασία στον τομέα επενδύσεων, και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού από Ελλάδα, ενώ ανέφερε ότι ο κ. Γεραπετρίτης ανακοίνωσε την απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Βαγδάτης από τον Δεκέμβριο, την πρώτη αεροπορική σύνδεση της Βαγδάτης με κράτος της ΕΕ.

Για τα Eurofighter και το σχήμα 5X5

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, στο Μπαχρέιν ο κ. Γεραπετρίτης είχε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, μεταξύ αυτών με την υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, με την οποία συζήτησε θέματα άμυνας και τις περιφερειακές εξελίξεις. Για τα αεροσκάφη Eurofighter που θα προμηθευτεί η Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν επιβάλλει πολιτική προμηθειών σε τρίτες χώρες, αλλά διατυπώνει τις θεσεις της στους εταίρους της.

Σημείωσε, δε, ότι ο Έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε τον προβληματισμό του για την προμήθεια των αεροσκαφών από την Αγγλία και τόνισε ότι αναμένουμε από τους συμμάχους μας να συμμερίζονται ευαισθησίες των συμμάχων τους. Στο ίδιο μήκος κύματος -όπως υποστήριξε- κινήθηκε και η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, κατά τη συνάντηση με τον Άγγλο ομόλογό της.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το πολυμερές σχήμα 5Χ5 των παράκτιων χωρών της ανατολικής Μεσογείου που περιλαμβάνει 5 χώρες και 5 θεματικές προς συζήτηση.

Στο σχήμα προσκαλούνται εκτός της Ελλάδας, που ανέλαβε την πρωτοβουλία, η Αίγυπτος η Κύπρος, η Τουρκία και η Λιβύη. Μεταξύ των θεματικών της ατζέντας περιλαμβάνονται το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η αλιεία και η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε να διερευνήσει τη δυνατότητα και τις προοπτικές ενός τέτοιου σχήματος και η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο προετοιμασίας, είναι ένα σύνθετο εγχείρημα και, όπως πρόσθεσε η εκπρόσωπος, τα επόμενα βήματα απαιτούν πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η κ. Ζωχιού είπε ότι έχουν γίνει άτυπες ενημερώσεις με άλλα μέρη των 5, όχι με όλα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί και την ερχόμενη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα απαντήσει στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφτεί την Ελλάδα, η έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία

Επίσης, είπε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί τη χώρα μας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου αλλά ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία, κάτι που συζητήθηκε με την κ. Γκιλφόιλ και θα συζητηθεί με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγα, την Παρασκευή.

Αναφερόμενη στη διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου συμμετείχε ο κ. Γεραπετρίτης πρόσφατα στο Λονδίνο, τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ με την προϋπόθεση να τηρούνται οι αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας.

Σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι ακόμη μελετάται σημειώνοντας πως αποτυπώνει ορθά την κατάσταση. Όπως είπε, η θέση της Ελλάδας για ένταξη Τουρκίας στην ΕΕ δεν άλλαξε. Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας -υποστήριξε- υπό την αίρεση ότι θα πληροί και τις προϋποθέσεις.

Για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χοακίν Φιντάν, περί καθορισμού χωρικών υδάτων από κοινού, υπογράμμισε ότι μόνο μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, συμπληρώνοντας πως η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και τονίζοντας ότι θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης, κάτι που -όπως είπε- έγινε σαφές και κατά τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν.

Για τις εξελίξεις στη Γάζα

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Γάζα σημείωσε ότι προτεραιότητα είναι να τηρηθεί η εκεχειρία και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, προσθέτοντας πως η Ελλάδα επιδιώκει να είναι ενεργώς παρούσα στην επόμενη ημέρα και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Για το πρόγραμμα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΞ, η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, θα συναντηθεί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας και στη συνέχεια με τη νέα ηγεσία της οργάνωσης ΑHEPA, ενώ την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου θα λάβει μέρος στην 3η Διακυβερνητική Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Τέλος, ενημέρωσε ότι από τους υφυποουργούς, η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο, Τετάρτη 5 και Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στον 7ο Γύρο Διϋπουργικών Διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού Σχεδίου Δράσης στο Βερολίνο, ο κ. Θεοχάρης θα επισκεφθεί την Πολωνία από την Τετάρτη 12 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ο κ. Λοβέρδος θα μεταβεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στη Λεμεσό για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου- Αιγύπτου για θέματα διασποράς.