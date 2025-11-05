Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε το πρωί της Τετάρτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την πρώτη επίσημη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

«Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας υποδεχόμαστε και έρχεστε σε μια εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε έτι περαιτέρω», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ.

Όπως είπε στη συνέχεια, «έχουμε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μας. Η Ελλάδα παραμένει πυλώνας περιφερειακής σταθερότητας στην περιοχή ένας παραδοσιακός σύμμαχος στην περιοχή».

Προηγήθηκε χθες η επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

It was a profound honor to present my credentials to @PresidencyGR Konstantinos Tassoulas. I’m deeply honored to serve as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic and to be our Nation's first female Ambassador to Greece. I look forward to working with our Greek Allies to advance… pic.twitter.com/hT8Q8WHk4A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 4, 2025

Η συνάντηση γνωριμίας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και πλέον η προσωπική επιλογή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, έχει, κατά δήλωσή της, στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με φόντο και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρώτη επίσημη παρέμβαση της Γκίλφοϊλ στο συνέδριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας. Το ίδιο και η παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, οι οποίοι θα γίνουν επίσης δεκτοί στις 18:00 το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.