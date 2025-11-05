Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου θα περάσει σήμερα το πρωί στις 10:00 η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, μια ημέρα πριν η χώρα μας βρεθεί για δύο 24ωρα, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα συναντηθούν για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, με την πρώτη τους συνάντηση γνωριμίας να γίνεται στις 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και πλέον η προσωπική επιλογή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει, κατά δήλωσή της, στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με φόντο και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον λόγο αυτό, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρώτη επίσημη παρέμβαση της κας Γκιλφόιλ στο συνέδριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας.

Το ίδιο και η παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, οι οποίοι θα γίνουν επίσης δεκτοί στις 6 το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα ενεργειακά φαίνεται να έχουν πρώτη θέση στην ατζέντα τόσο της Αθήνας όσο και της Ουάσιγκτον

Συνεργάτες του πρωθυπουργού θύμιζαν τη φράση που είπε στην πρώτη της συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα με την ιδιότητα της πρέσβεως των ΗΠΑ η κα Γκιλφόιλ: «Θέλω να φέρω μεγάλες νίκες για τις ΗΠΑ, που θα είναι ευεργετικές και για την Ελλάδα, για τη σχέση μας».

Τα ενεργειακά, λοιπόν, φαίνεται να έχουν πρώτη θέση στην ατζέντα τόσο της Αθήνας όσο και της Ουάσιγκτον και στο συνέδριο που θα φιλοξενήσει η πρωτεύουσα για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), στις 6 και 7 Νοεμβρίου, και στο οποίο θα συμμετάσχουν Υπουργοί Ενέργειας από 25 χώρες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και πάνω από 400 υψηλοί αξιωματούχοι αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, ως εισόδου στην Ευρώπη του αμερικανικού LNG. Επίσης, στόχος είναι να συναφθούν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που θα φέρουν κέρδος για τη χώρα μας, με το κυβερνητικό επιτελείο να εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο.

Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο που το περιβάλλον δημιουργεί παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας. Βασική παράμετρος είναι η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε. έως το τέλος του 2027, μέτρο που, εφόσον υιοθετηθεί από την Ε.Ε., δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή, μεγάλο μέρος του οποίου μπορεί να καλύψει η χώρα μας μέσω των υφιστάμενων υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.