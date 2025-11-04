Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε την Τρίτη τις νέες πρέσβεις τριών χωρών, οι οποίες παρέδωσαν τα διαπιστευτήριά τους σε επίσημη τελετή. Συγκεκριμένα, στο Προεδρικό Μέγαρο προσήλθαν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Χάριετ Μπεργκ από το Βασίλειο της Νορβηγίας, η Σόνια Θίσεν από τον Καναδά.

Ο σύντομος διάλογος

Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, στον οποίο δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα. «Έχετε έρθει ποτέ στην Ελλάδα;» τη ρώτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με εκείνη να απαντά: «έχω έρθει ως επισκέπτης για μήνα του μέλιτος, για παράδειγμα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Μάλιστα σπούδασα Ιστορία, με καθηγητή τον κύριο Σπυριδάκη».

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των τριών κρατών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και διπλωματικό επίπεδο.