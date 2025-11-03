Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και λίγο μετά την άφιξη της στην Ελλάδα, επισκέφθηκε τη πρεσβεία για να γνωρίσει από κοντά το προσωπικό.

Ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην πλατφόρμα Χ, γράφει:

«Η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκίλφοιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπου μοιράστηκε ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής.

Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!».

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Δείτε φωτογραφίες: