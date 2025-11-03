Μετά την αυριανή επίδοση των διαπιστευτηρίων της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τη συνάντηση στη συνέχεια με του υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται να πραγματοποιήσει τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επίσης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ.

Τέσσερις υπουργοί των ΗΠΑ θα βρεθούν άλλωστε στην Αθήνα για να συμμετέχουν στο μεγάλο «ραντεβού» για τα ενεργειακά, δηλαδή στη Σύνοδο της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Ζάππειο Μέγαρο με την Ελλάδα να στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων.