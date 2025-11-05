«H Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο “οδηγό κανόνων” για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Στο πεδίο της ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επερχόμενη σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), καθώς «αύριο και μεθαύριο, στη χώρα μας θα χτυπά η καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων και των δύο πλευρών του Ατλαντικού». Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό, «στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τον κλιματικό νόμο και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα μας στηρίζει επί της αρχής τον νέο ευρωπαϊκό στόχο για το 2040, για μείωση των εκπομπών κατά 90%».

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ, πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ., η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

«Ο Κώδικας εξασφαλίζει ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα, οργανώνοντας με σαφήνεια τους κανόνες που ήδη υπάρχουν. Λύνει, έτσι, το πρόβλημα των σκορπισμένων σε δεκάδες νόμους διατάξεων, συχνά ξεπερασμένων ή αντιφατικών, με ηλικία έως και ενός αιώνα. Διατάξεις που περιείχαν παρωχημένη ορολογία ή με αδυναμία εφαρμογής. Χωρίς σύγχυση, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, ενισχύουμε την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, μακριά από δικαστικές αμφισβητήσεις».

Υπογράμμισε μάλιστα, ότι στην ίδια κατεύθυνση, «η κυβέρνηση προχωρά στην πιο εκτεταμένη πολεοδομική μεταρρύθμιση εδώ και έναν αιώνα, μέσω του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης». «Οργανώνουμε τον χώρο σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια. Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για τον Τουρισμό, που αποσκοπεί στη χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού, με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας. Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για τις ΑΠΕ, έναν σημαντικό «οδικό χάρτη» για την προσέγγιση αδειοδοτικών θεμάτων. Με τη σύνταξη του νέου ΕΧΠ για την Βιομηχανία, με στόχο τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό του ευρύτερου αδειοδοτικού πλαισίου αλλά και της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας. Και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσα από 227 Τοπικά και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που εκπονούνται. Η χώρα μας έτσι αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα, προωθούμε την κλιματική ουδετερότητα των αστικών περιοχών και τα Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας των Δήμων».

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό, μετά από τη θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ, υπεγράφη με τον υφυπουργό, κ. Νίκο Ταγαρά, το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων (ΕΣΠΙΑΠ), για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Στο πεδίο της ενέργειας, το σημαντικό νέο, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, είναι η επερχόμενη σύνοδος της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC). Όπως ανέφερε: «Αύριο και μεθαύριο, στη χώρα μας θα χτυπά η καρδιά των ενεργειακών εξελίξεων και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Αναμένουμε 4 Υπουργούς της Κυβέρνησης Τραμπ, Υπουργούς Ενέργειας από 25 χώρες και πάνω από 400 υψηλόβαθμους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη-Αμερική-Αυστραλία. Με τη Σύνοδο αυτή, καθώς και με τις ενεργειακές συμφωνίες που ευελπιστούμε να κλείσουν, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θέση της χώρας μας στο διεθνές ενεργειακό και γεωστρατηγικό πεδίο. Σε συνέχεια και της συμμετοχής της Chevron στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε 4 θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, η ενέργεια γίνεται μοχλός αναβάθμισης του ρόλου μας και η Ελλάδα κύριος συνδιαμορφωτής του ενεργειακού χάρτη της περιοχής. Ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αναμένεται το νέο νομοσχέδιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα».

Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό, στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος για τον κλιματικό νόμο και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα μας στηρίζει επί της αρχής τον νέο ευρωπαϊκό στόχο για το 2040, για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% (85% μείωση + 5% δυνατότητα αγορά credits), μέχρι το 2040 από τα επίπεδα του 1990, στόχος που έχει υιοθετηθεί από τις 27 και πρόσθεσε ότι στο τελικό κείμενο αναμένεται να υπάρχει ρήτρα επανεξέτασης. «Η Ευρώπη βγαίνει ενωμένη μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση. Γνωρίζοντας ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά και τις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας, επιμένουμε στην ανάγκη για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης».

Όπως έκανε γνωστό, οι πρωτοβουλίες και η δράση μας περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την Εθνική Χωρική Στρατηγική και τις χρήσεις για τον Θαλάσσιο Χώρο, τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα στο Νότιο Αιγαίο 1 – Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο, τα έργα Antinero για τα δάση μας. Τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες των περιοχών Natura 2000, περισσότερες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων εξασφάλιση σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, ενώ προχωρούμε σε σημαντικά έργα, αρχικά σε Αττική-Θεσσαλονίκη, νησιά και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Σημαντική πρωτοβουλία, για τον κ. Παπασταύρου είναι επίσης ο θεσμός του ιδιώτη αναδόχου στα αντιδιαβρωτικά έργα σε πυρόπληκτες περιοχές, όπως σε Φενεό, Χίό και Αχαΐα.

Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε τον κ. Στασινό για τη στήριξή του ΤΕΕ στην επικείμενη μεταρρύθμιση που προωθείται για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των πολεοδομιών και των υπηρεσιών δόμησης σε όλη τη χώρα, με τη μεταφορά των πολεοδομιών σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με ευελιξία, υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου Green Deal Greece 2025 στο παρακάτω βίντεο: