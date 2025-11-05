Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε τη νίκη του σοσιαλιστή Ζόραν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα ξεπερνά τα όρια μιας απλής τοπικής αναμέτρησης και στέλνει μήνυμα ελπίδας σε όλο τον κόσμο.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους».

Συνεχίζοντας, τονίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης για την παγκόσμια κοινότητα: «Και το πιο σημαντικό: Δείχνει σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας, ότι υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας». Ο Αλέξης Τσίπρας επισημαίνει ότι η νίκη αυτή αποτελεί μήνυμα αντίστασης απέναντι σε κοινωνικές και πολιτικές ανισότητες. «Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, το σκοτάδι της τρομακτικής κοινωνικής αδικίας, η περιφρόνηση της δημοκρατίας, δεν είναι μονόδρομος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογραμμίζει τον ρόλο των πολιτών στην αλλαγή της πραγματικότητας: «Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Να κάνουν εφικτό αυτό που οι ισχυροί του κόσμου κηρύσσουν ανέφικτο. Μπορούμε!».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει: «Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».