Στη μεγάλη σάλα του Προεδρικού Μεγάρου θα γίνει δεκτή στις 12:00 το μεσημέρι η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και θα έχει τον πρώτο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αντίστοιχα προσέρχονται και στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα μετά τους πρέσβεις της Νορβηγίας και του Καναδά.

Στο τετ-α-τετ του Προέδρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παρίστανται η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Στο Προεδρικό Μέγαρο προβλέπεται κοσμοσυρροή από δημοσιογράφους που θέλουν να τη δουν από κοντά και να καλύψουν το γεγονός, αλλά και από κάμερες, οι οποίες, ωστόσο, θα μείνουν έξω στο πεζοδρόμιο, καθώς η μόνη κάμερα που επιτρέπεται να μπει στον χώρο της τελετής είναι, όπως πάντα, αυτή της ΕΡΤ.

Η ίδια θα συνοδεύεται από τον γιο της, Ρόναν-Άντονι, που έχει αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο της με τον industrial designer και πρώην μοντέλο του Calvin Klein, Έρικ Βιλένσι. Τον είδαμε άλλωστε και το περασμένο Σαββατοκύριακο και στις δύο εμφανίσεις που έκανε. Η κ. Γκίλφοϊλ αμέσως μετά το Προεδρικό θα κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αύριο θα ξανασυναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Tην Τετάρτη το πρωί, στις 10:00, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δεν θα είναι, όμως, η πρώτη τους γνωριμία, καθώς είχαν μια πρώτη συνομιλία στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και μπορεί το lifestyle να συνοδεύει κάθε είδηση γύρω από το πρόσωπό της και ενδεχομένως να την αδικεί, αφού η Αμερικανίδα πρέσβης έχει σπουδάσει νομικά και έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, αλλά επίσης έγινε γνωστή ως παρουσιάστρια στο FOX. Αναλαμβάνει πλέον μια κρίσιμη θέση σε μια περίοδο τεράστιων γεωπολιτικών αναταράξεων και πολλών πηγών αποσταθεροποίησης, ενώ την ίδια ώρα οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους. Η Ελλάδα έχει αποδειχθεί συνεπής και αξιόπιστος σύμμαχος και εταίρος. Το μεγάλο Ενεργειακό Συνέδριο την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στο Ζάππειο θα επιβεβαιώσει τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας στο σχέδιο απεξάρτησης της Ανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στις ΗΠΑ να προωθήσουν ως εναλλακτική πηγή το δικό τους LNG.