Από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ξεκινά η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στην εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα, «η ρύθμιση, ακολουθώντας και τη διεθνή πρακτική, συνδέεται ευθέως με τον σεβασμό στους θεσμούς και στα σύμβολα της Δημοκρατίας. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι από τους πλέον ιερούς δημόσιους χώρους της Ελλάδας, τόπος τιμής και μνήμης για όλους όσοι έπεσαν πολεμώντας για την ελευθερία. Είναι, λοιπόν, απολύτως ισορροπημένη: το δικαίωμα στη συνάθροιση είναι σεβαστό και πρέπει να ασκείται με σεβασμό όταν αφορά εθνικά μνημεία. Η απόφαση να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη φροντίδα του δεν έχει καμία άλλη διάσταση πέρα από τη σημαντική ευθύνη να διατηρηθεί, και να αναδειχθεί όπως του αξίζει. Από πλευράς αντιπολίτευσης ακούστηκαν υπερβολές, και είδαμε σύγχυση», καταλήγει.

Ερωτηθείς για το «13ωρο», απαντά ότι «στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία μεταβολή του νόμιμου ωραρίου, όπως θέλησε η αντιπολίτευση να παρουσιάσει. Η ρύθμιση δεν αυξάνει το νόμιμο ωράριο, αλλά επιτρέπει, εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος, να οργανώνει διαφορετικά τις υπερωρίες του, χωρίς να αλλάζει το ανώτατο ετήσιο όριο των 150 ωρών. Είναι η φυσική συνέχεια της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – ενός εργαλείου που απέδειξε ότι οι κανόνες διαφάνειας ενισχύουν τους εργαζομένους, δεν τους αποδυναμώνουν. Τα στοιχεία του συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” δείχνουν αύξηση των δηλωμένων υπερωριών και μείωση της αδήλωτης εργασίας. Είναι μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της αγοράς εργασίας, που δίνει περισσότερες επιλογές στους εργαζομένους και όχι λιγότερα δικαιώματα», επιχειρηματολογεί.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αξιολογεί ως σημαντικότερο το ότι, «παρά τη φυσιολογική φθορά μιας δεύτερης θητείας, η κυβέρνηση παραμένει πρώτη με καθαρό προβάδισμα. Είναι σπάνιο φαινόμενο, ειδικά για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, να διατηρεί σταθερή εμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη — και αυτό εμείς ερμηνεύουμε ότι δεν αποτυπώνει επικοινωνιακή υπεροχή αλλά αξιοπιστία στη διακυβέρνηση».

Επιπλέον, «δεν διαβάζουμε τις μετρήσεις με κομματικό άγχος αλλά εστιάζουμε στα μηνύματα πίσω από τους αριθμούς. Ο στόχος είναι η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση. Οι πολίτες ζητούν πιο γρήγορες αλλαγές και πιο μετρήσιμα αποτελέσματα, και αυτό ακριβώς επιδιώκουμε με τη σταθερή προώθηση των μεταρρυθμίσεων: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, καλύτερη καθημερινότητα. Δεν μπορώ να δω άλλον παράγοντα πιο καταλυτικό από αυτόν».

Στο ερώτημα αν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για αυτήν, ο Θ. Κοντογεώργης προχωρά στην εκτίμηση ότι «όσο προχωρούμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και παραδοτέα θεωρώ ότι θα ενισχύεται και η θετική αναγνώριση από την πλευρά των συμπολιτών μας. Αυτό δεν αφορά μόνο τα αναγγελθέντα μέτρα», αλλά, συμπληρώνει, και «πολυάριθμες άλλες πολιτικές και έργα που είναι σε εξέλιξη και που από το 2026 θα έχουν πιο ορατό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας».

Φέρνει, μάλιστα, το παράδειγμα του μέτρου «της επιστροφής ενός πλήρους ενοικίου, έως 800 ευρώ, (που) είναι μια χειροπιαστή απάντηση στο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέοι και οικογένειες αλλά συνδέεται ταυτόχρονα με μία σειρά πολιτικών στέγης, με δράσεις για τη ζήτηση αλλά και την προσφορά, με προγράμματα ανακαίνισης και αξιοποίησης ακινήτων, και με τη στήριξη περιοχών της περιφέρειας όπου υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια αλλά έλλειψη κινήτρων μετεγκατάστασης. Η συνέπεια λόγων και έργων και το καθαρό όραμα για την πορεία της χώρας είναι αυτά που θα αποτιμηθούν τελικώς από τους πολίτες, και πιστεύω θετικά», υπογραμμίζει.

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζει ότι «η δημοκρατία που καλωσορίζει τις πολιτικές πρωτοβουλίες ταυτόχρονα τις δοκιμάζει όλες στο πεδίο. Το ζητούμενο κάθε φορά δεν είναι ποιος ιδρύει κόμμα αλλά ποιος έχει ρεαλιστικές λύσεις για τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφράζει μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία που επιθυμεί την πρόοδο. Ως κοινωνία έχουμε ωριμάσει από την εποχή της κρίσης – συγκρίνουμε έργο, αποτελέσματα και σοβαρότητα. Οι πολίτες δεν επιστρέφουν σε λογικές πόλωσης, γιατί γνωρίζουν ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σταθερή πορεία, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα», επισημαίνει.

Ενώ στο αντίστοιχο ερώτημα για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο υφυπουργός αναφέρει: «Δεν είναι χρήσιμο να σχολιάζουμε υποθετικά σενάρια. Σε μια δημοκρατία, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει και να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, έχει τη δυνατότητα να το κάνει πράξη, και μάλιστα με πολλούς τρόπους».

Στο καταληκτικό δε, ερώτημα ποιες τρεις βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του επόμενου διαστήματος ξεχωρίζει ως κομβικές για την ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος, ο Θ. Κοντογεώργης δίνει την εξής απάντηση:

«Το πρώτο πεδίο που θεωρώ καθοριστικό για τους πολίτες είναι η αύξηση των εισοδημάτων, η μείωση της ανεργίας και η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είναι ουσιώδης προτεραιότητα η συνέχιση της αύξησης του κατώτατου μισθού, κατά την πάγια δέσμευσή μας, η απτή για τα νοικοκυριά μείωση της φορολογίας και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας μέσα από επενδύσεις και καλύτερες αμοιβές. Παράλληλα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση με μέτρα που περιορίζουν το κόστος ζωής – από τη στέγαση έως την ενέργεια – ώστε να ενισχυθεί πραγματικά η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με μόνιμο τρόπο.

Το δεύτερο πεδίο που θεωρώ κρίσιμο αφορά τις πολιτικές για τη στέγαση, την παιδεία και την υγεία – όπου η κρατική παρέμβαση είναι καθοριστική στην άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης. Εκεί η κυβέρνηση προχωρά με συνεκτικά μέτρα και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συχνά αντιμετωπίζοντας ελλείμματα δεκαετιών. Οι πολιτικές στέγης, που σχετίζονται ευθέως και με το δημογραφικό, εμπλουτίζονται διαρκώς – τελευταίως και με την επιστροφή ενοικίου. Η αναβάθμιση της παιδείας σε κάθε γωνιά της χώρας και η ισότιμη πρόσβαση όλων στην υγεία είναι, εξίσου, θεμελιώδεις τομείς ισότητας των πολιτών και μοχλοί ανάπτυξης περιοχών που δοκιμάζονται πληθυσμιακά και οικονομικά. Στόχος της κυβέρνησης είναι να λειτουργούν σε όλη τη χώρα σχολεία και πανεπιστήμια που συνδυάζουν ποιότητα, ψηφιακή υποδομή και σύνδεση με την τοπική κοινωνία και οικονομία. Στην υγεία, οικοδομούνται δίκτυα πρόληψης και φροντίδας που φτάνουν από τα αστικά κέντρα έως απομακρυσμένες περιοχές ενώ αναπληρώνονται σημαντικές ελλείψεις σε νοσοκομειακές υποδομές.

Το τρίτο πεδίο που θεωρώ κομβικό αφορά τις υποδομές και τον χωρικό σχεδιασμό, πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε σοβαρή αναπτυξιακή πολιτική, ιδίως για την περιφέρεια. Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων μεταφορών, ενέργειας, υδάτων και ψηφιακής συνδεσιμότητας αποτελεί προϋπόθεση για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, να δημιουργηθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και να αμβλυνθούν οι ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Ύψιστη σημασία έχει η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων — από τα φράγματα και τα αρδευτικά δίκτυα έως τα δίκτυα ύδρευσης — που θα εξασφαλίζει επάρκεια και ασφάλεια νερού σε εποχή που κλιματικά η χώρα απειλείται από λειψυδρία. Παράλληλα, ο σύγχρονος χωρικός σχεδιασμός δεν περιορίζεται στην οριοθέτηση χρήσεων γης είναι εργαλείο που συνδέει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη αξιοποίηση του χώρου. Εργαζόμαστε για να διαμορφώσουμε έναν ενιαίο αναπτυξιακό χάρτη, όπου οι υποδομές, οι φυσικοί πόροι και οι τοπικές κοινωνίες λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία σε κάθε περιοχή της χώρας», καταλήγει.